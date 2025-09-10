Il discorso sullo Stato dell'Unione di von der Leyen in diretta

Strasburgo, 10 settembre 2025 – Primo discorso sullo Stato dell'Unione (Soteu) del suo secondo mandato per la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L'appuntamento, che si tiene ogni anno a settembre davanti al Parlamento europeo, è un momento centrale della democrazia comunitaria sia perché consente alla Commissione di fare un bilancio delle azioni portate avanti nei dodici mesi precedenti, sia perché delinea l'agenda delle priorità legislative e politiche per l'anno a venire. Al discorso della presidente seguirà un ampio dibattito con gli eurodeputati, chiamati a confrontarsi sulle linee di azione dell’Unione.

Ursula von der Leyen è al suo primo discorso sullo stato dell'Unione europea dall'inizio del suo secondo mandato (Ansa)

Le priorità del mandato 2024-2029

Il programma con il quale von der Leyen è stata confermata alla guida dell'esecutivo comunitario punta su quattro grandi direttrici: sicurezza e difesa comune, prosperità sostenibile, democrazia e giustizia sociale. L'obiettivo è garantire che l'Europa risponda alle aspettative dei suoi cittadini con azioni tangibili: dal sostegno alle imprese per creare nuovi posti di lavoro, alla migliore preparazione di fronte a emergenze naturali come incendi boschivi e alluvioni, fino agli investimenti in energia pulita per abbassare le bollette e ridurre la dipendenza da fonti esterne.

Il discorso di Strasburgo sarà anche l'occasione per annunciare nuove iniziative in materia di transizione verde e digitale, due pilastri che restano al centro della strategia europea.

L’omaggio a ‘eroi del quotidiano’

Tradizione dei discorsi sullo Stato dell'Unione è anche quella di rendere omaggio a figure che incarnano la resilienza e la creatività europea. Negli anni scorsi von der Leyen ha ricordato vari italiani: dalle giovani Carola e Vittoria, che durante il lockdown giocavano a tennis sui tetti di Finale Ligure, all'atleta paralimpica Bebe Vio, simbolo di determinazione, fino agli operai delle ceramiche dell'Italia centrale costretti a lavorare all'alba per contenere i costi energetici durante l'impennata dei prezzi. Una narrazione che intreccia politiche comunitarie e storie individuali, con l'intento di rendere visibile l'impatto concreto dell'Europa sulla vita quotidiana.