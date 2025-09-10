Martedì 9 Settembre 2025
RICCARDO BRIZZI
Politica
10 set 2025
REDAZIONE POLITICA
Il discorso sullo Stato dell'Unione di von der Leyen in diretta

La presidente della Commissione europea presenta l'agenda delle priorità legislative e politiche per l'anno a venire e tira le somme di quanto fatto finora

Strasburgo, 10 settembre 2025 – Primo discorso sullo Stato dell'Unione (Soteu) del suo secondo mandato per la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L'appuntamento, che si tiene ogni anno a settembre davanti al Parlamento europeo, è un momento centrale della democrazia comunitaria sia perché consente alla Commissione di fare un bilancio delle azioni portate avanti nei dodici mesi precedenti, sia perché delinea l'agenda delle priorità legislative e politiche per l'anno a venire. Al discorso della presidente seguirà un ampio dibattito con gli eurodeputati, chiamati a confrontarsi sulle linee di azione dell’Unione.

LATVIA-EU-POLITICS-DIPLOMACY-DRONE-TECHNOLOGY
Ursula von der Leyen è al suo primo discorso sullo stato dell'Unione europea dall'inizio del suo secondo mandato (Ansa)

Le priorità del mandato 2024-2029

Il programma con il quale von der Leyen è stata confermata alla guida dell'esecutivo comunitario punta su quattro grandi direttrici: sicurezza e difesa comune, prosperità sostenibile, democrazia e giustizia sociale. L'obiettivo è garantire che l'Europa risponda alle aspettative dei suoi cittadini con azioni tangibili: dal sostegno alle imprese per creare nuovi posti di lavoro, alla migliore preparazione di fronte a emergenze naturali come incendi boschivi e alluvioni, fino agli investimenti in energia pulita per abbassare le bollette e ridurre la dipendenza da fonti esterne.

Il discorso di Strasburgo sarà anche l'occasione per annunciare nuove iniziative in materia di transizione verde e digitale, due pilastri che restano al centro della strategia europea.

L’omaggio a ‘eroi del quotidiano’

Tradizione dei discorsi sullo Stato dell'Unione è anche quella di rendere omaggio a figure che incarnano la resilienza e la creatività europea. Negli anni scorsi von der Leyen ha ricordato vari italiani: dalle giovani Carola e Vittoria, che durante il lockdown giocavano a tennis sui tetti di Finale Ligure, all'atleta paralimpica Bebe Vio, simbolo di determinazione, fino agli operai delle ceramiche dell'Italia centrale costretti a lavorare all'alba per contenere i costi energetici durante l'impennata dei prezzi. Una narrazione che intreccia politiche comunitarie e storie individuali, con l'intento di rendere visibile l'impatto concreto dell'Europa sulla vita quotidiana.

