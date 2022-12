31 dic 2022

Discorso di Mattarella di fine anno: "La Repubblica è di chi paga le tasse". Il testo

Il messaggio del Capo dello Stato nel giorno della morte di Benedetto XVI. Appello ai giovani: "Non bevete, non guidate ubriachi, non distruggete il vostro futuro". Il video e il testo integrale del discorso