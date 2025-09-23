Direzione Pd, la tregua è servita... Fino al voto. “Ora ventre a terra, poi si vedrà”

Roma, 24 settembre 2025 – ​​​Compagni, restiamo uniti. Perlomeno fino all’ultimo giro elettorale, dunque 23 e 24 novembre. Poi, dal 25, a urne chiuse, ci sarà tempo e modo per chiarire una volta per tutte il Pd che partito vuol essere. O meglio: quanti partiti vuol essere. Già, perché, se una cosa nel frattempo si è capita, è che in questa realtà politica nata senza correnti qualcuno a un certo punto avrà lasciato la finestra socchiusa, e le correnti sono entrate.

La relazione della segretaria Elly Schlein, nel corso della direzione nazionale del PD a Roma, 23 settembre 2025. ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI

Oggi in direzione nazionale hanno provato a sistemare qualche paraspiffero. Soluzione provvisoria, ma intanto ha funzionato: la minoranza riformista alla fine non è salita sull’Aventino. Era collegata da Bruxelles Pina Picierno, era presente e ha parlato Lia Quartapelle, a nome del gruppo (Filippo Sensi, Giorgio Gori, Lorenzo Guerini, Marianna Madia) che qualche giorno fa aveva disertato l’assemblea di Energia Popolare togliendo a Stefano Bonaccini lo scettro di capo della minoranza. “Dopo le elezioni – ha chiarito in assemblea Quartapelle –, troveremo il modo per una discussione approfondita e seria su quel che accade nel mondo. Nessuno ha la verità in tasca, e un grande partito usa la discussione per approntare risposte convincenti”.

Ma il qui e l’ora, ha chiarito la deputata, riguarda “il dovere di agire per contrastare le destre: partendo dalle elezioni nelle Marche, in Calabria, Toscana, Campania e in Veneto”. L’invito è alla dirigenza tutta del partito, a lavorare “ventre a terra” per vincere alle regionali. “Da questa direzione esca il nostro sostegno e impegno per queste sfide cruciali, per i candidati presidenti e per chi fa campagna attiva sul territorio”.

Dunque tutto fermo, tutto in freezer, perlomeno finché non si vota. È il leitmotiv che va professando nelle riunioni la stessa segretaria. La minoranza nascente dovrebbe aver colto: a quanto pare l’evento di presentazione a Milano della nuova corrente riformista è stato congelato fino a fine novembre.

Meglio aspettare. Anche perché i nodi potrebbero venire al pettine da soli, senza sforzi né bisogno di partenopea ’ammuina’ (a proposito: era presente anche Piero De Luca). Il ragionamento da corridoio è che se alla fine il risultato sarà un 3 a 3, con la riconferma di Puglia, Campania e Toscana e la sconfitta in Calabria, Marche e Veneto, e se la vittoria pure in quelle tre regioni date per scontate sarà pallida o più umile del dovuto, allora un discorso sulla leadership e sulla direzione del partito avrà quasi più senso che oggi, con il rischio di venire tacciati di assalto alla propria stessa diligenza, alla vigilia di un appuntamento elettorale importante.

Se invece si vince, altro paio di maniche. In direzione, Elly Schlein, camicia bianca e giacca rossa, ieri ha parlato per un’ora, strappando il primo applauso dopo pochi minuti, citando i crimini di Netanyahu e l’immobilismo del governo italiano. Una carica di consenso, prima di parlare dei fatti di casa propria. Per vincere, ha chiarito una volta in più, “serve unità nel partito e fuori dal partito”. Una “grande forza plurale” che va “tenuta stretta”. Lo Schlein-pensiero è quello del testardamente unitario: “Abbiamo smentito chi guardava con scetticismo il nostro lavoro paziente di unità e dialogo. Molto c’è da fare, ma oggi vediamo che l’alternativa è già concreta e reale, dove governiamo insieme, dove ci siamo presentati insieme”.

Bene ha colto Stefano Bonaccini, che d’altronde le critiche nei giorni scorsi le aveva subite e non guidate: “Quella che ho sentito in questi giorni è una discussione surreale”. Rivolto ai suoi in uscita, ovviamente. Alessandro Alfieri gli ha dato manforte: “Ora siamo concentrati sulle regionali, poi ci sarà tutto lo spazio per discutere”. Della partita farà parte anche l’ex commissario Ue Paolo Gentiloni, tra gli ispiratori della nuova minoranza. Ma dopo, dopo, ripetono tutti. Adesso “ventre a terra”. Il Pd “è il perno”, ha ribadito Schlein. E la platea a scanso di equivoci,ha applaudito. Dopo il voto ripartiranno le correnti. Dove spingeranno il partito ci sarà tempo per scoprirlo.