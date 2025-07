Dipendenti pubblici, si cambia ancora. La Consulta: via il tetto agli stipendi

Il tetto retributivo di 240mila euro per i dipendenti pubblici fissato dal governo Renzi con il decreto legge n. 66 del 2014, è illegittimo. Pertanto il limite massimo per gli stipendi torna a essere parametrato al trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di Cassazione cristallizzato dall’ultimo aggiornamento – disposto dalla presidenza del Consiglio nel 2014, prima della decurtazione renziana – a 311.658,23 euro lordi. È quanto ha previsto ieri la Corte costituzionale con la sentenza n. 135 del 2025.

Il limite massimo retributivo era stato introdotto nel 2011 per tutti coloro che ricevono emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, mediante rinvio allo stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione, cioè del più elevato magistrato in ruolo. Nel 2014 il ‘tetto’ è stato invece determinato nel suo ammontare in misura fissa, con una significativa decurtazione del trattamento economico di alcuni magistrati.

Nell’escludere l’illegittimità costituzionale dell’estensione al personale di magistratura di misure generali di riduzione della spesa pubblica, la Corte ha tuttavia sottolineato come tale misura, giustificata dalla situazione di eccezionale crisi finanziaria in cui versava il Paese, avesse carattere straordinario e ha ribadito la "necessaria temporaneità di questo genere di misure ove estese alla magistratura". Trattandosi di una incostituzionalità sopravvenuta – sottolinea la Corte – la declaratoria di illegittimità non è retroattiva e produrrà i suoi effetti solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale.

A beneficiarne saranno in primis i magistrati che in casi come quello descritto nel ricorso presentato da un presidente di sezione del Consiglio di Stato che, dal 2013 al 2015, ha ricoperto anche l’incarico di membro togato del Cpga, l’organo di governo autonomo della magistratura amministrativa, non rischieranno di sforare il tetto per effetto del cumulo tra la retribuzione e l’indennità percepita per incarichi elettivi. Se la sentenza blinda, di fatto, gli stipendi della magistratura, e le indennità collegate, il tetto fissato per dirigenti e manager pubblici potrebbe variare. Il governo, valutati gli impatti della decisione della Consulta, potrebbe, infatti, decidere di differenziare il tetto per categorie senza, tuttavia, abbassare il tetto previsto per i magistrati. Con Dpcm dovrà, inoltre, essere aggiornata la retribuzione del presidente della Corte di Cassazione con gli scatti tabellari intervenuti dal 2014 a oggi.

"Quella soglia fissa di 240mila euro lordi annui – commenta Roberto Caruso, presidente di Funzione Pubblica Cida – era ormai anacronistica e penalizzante. Nata in una fase di emergenza, ha finito per svalutare competenze e responsabilità fondamentali per il buon funzionamento dell’apparato pubblico. È giunto il momento di costruire un sistema retributivo sostenibile, aggiornabile e trasparente, che tenga conto del valore e del merito della dirigenza pubblica. Con questa sentenza si apre finalmente l’occasione per la pubblica amministrazione di attrarre talenti e competenze sul libero mercato del lavoro". Per Caruso "l’adeguamento del limite può diventare anche un utile strumento anticorruttivo perché rafforzare la responsabilizzazione dei vertici e riconoscere in modo trasparente il valore del lavoro pubblico significa anche presidiare legalità e integrità".