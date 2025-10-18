Chiara Appendino si è dimessa: strappo nel Movimento 5 Stelle

Roma, 18 ottobre 2025 – Il passo indietro era atteso: Chiara Appendino si è dimessa dal ruolo di vicepresidente del Movimento 5 Stelle, in disaccordo con la linea di Giuseppe Conte. L’ex sindaca di Torino ha comunicato la decisione durante il consiglio nazionale del partito in corso oggi via zoom.

La deputata, contraria all’alleanza con il Pd e più in generale con l’integrazione del Movimento all’interno del centrosinistra, aveva ribadito con forza la sua posizione all’indomani del flop elettorale alle elezioni regionali in Toscana, in occasione dell’assemblea dei parlamentari M5s di martedì scorso. Mossa criticata dai ‘falchi’ di Conte, Stefano Patuanelli, Michele Gubitosa e Paola Taverna. Quest’ultima in particolare le aveva riservato una vera e propria stoccata. “Appendino fa parte del Consiglio nazionale ed era sicuramente quella la sede più opportuna per un vicepresidente per poterne parlare e portare delle proposte”. La replica di Appendino è arrivata proprio in Consiglio, oggi, con la remissione del mandato.

Chiara Appendino si è dimessa dalla vicepresidenza del Movimento 5 Stelle (Ansa)

La linea di Conte

Appendino accusa il Movimento di Conte di essere schiacciato sul Pd. Addebito che lo stesso ex premier aveva già rispedito al mittente: “Seguo a quello che è stato nuovo nel processo costituente che ha definito, autodefinito, il Movimento 5 Stelle come una forza progressista indipendente”. Con il centrosinistra “si va solo se ci sono programmi chiari, concordati per iscritto, condivisi, e questo è stato fatto sin qui e noi siamo assolutamente tutti legati a quello che è stato il processo costituente, il mandato che abbiamo ricevuto”. Una posizione condivisa dalla presidente della regione Sardegna, Alessandra Todde: Chiara "è un'amica, ma non condivido la sua linea. Da soli non si governa e non si incide. Poi: in Piemonte abbiamo preso il 7 per cento andando da soli e in Sardegna l'8 in alleanza. Questo ci dice che se c'è un progetto credibile le cose funzionano davvero”.

Todde ha rassicurato sull’eventualità di una scissione all’interno del Movimento. “Abbiamo già dato", ha detto, riferendosi all'addio nel 2022 della truppa guidata da Luigi Di Maio. Epperò la questione c'è.

La tenuta di Conte si misurerà la prossima settimana quando gli iscritti al Movimento voteranno per il rinnovo del mandato di presidente (scaduto la scorsa estate ed esercitato in prorogatio, così come quello dei vicepresidenti). La riconferma pare scontata, vista l’assenza di altri candidati.