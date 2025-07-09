Diesel Euro 5, si cambia. Blocco rinviato al 2026: "E solo nelle grandi città"

I veicoli diesel Euro 5 potranno circolare anche dopo la scadenza prevista per il prossimo primo ottobre. Salta, con un emendamento al decreto Infrastrutture approvato ieri dalle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera, il blocco delle vetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 alimentati a gasolio, che fra un paio di mesi sarebbero diventati illegali in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. La nuova scadenza è fissata a ottobre 2026. Inoltre, lo stop si applicherà prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con una popolazione superiore a 100.000 abitanti, e non più 30.000, come previsto in precedenza dalle norme adottate per uscire dalla procedura Ue di infrazione, in seguito al superamento dei limiti di qualità dell’aria.

Una svolta fortemente voluta dalla Lega e appoggiata dai partiti della maggioranza, contestata duramente dall’opposizione, che per protesta ha abbandonato i lavori della Commissione. Nell’emendamento è anche previsto che le Regioni possano prescindere dalla limitazione strutturale degli Euro 5 nei piani di qualità dell’aria, adottando invece misure compensative utili a ridurre le emissioni inquinanti, in linea con i parametri europei. Alle Regioni, tuttavia, è concessa la facoltà di introdurre limitazioni strutturali a questo tipo di veicoli anche prima della nuova scadenza, aggiornando i Piani di qualità dell’aria e i relativi provvedimenti attuativi.

Soddisfatto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini: "Ha vinto il buonsenso", fa sapere dopo il voto in Commissione. Un giudizio positivo arriva anche dal titolare dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin: "La transizione nel comparto della mobilità va costruita con soluzioni equilibrate, graduali e socialmente sostenibili, che non penalizzino ingiustamente le fasce più deboli della popolazione". Pichetto assicura che il confronto con le Regioni interessate andrà comunque avanti.

Durissimo il giudizio delle opposizioni, che non digeriscono neanche le altre modifiche al decreto. Il Pd attacca duramente la proposta che elimina l’obbligo di comunicazione preventiva alla Commissione Ue per la proroga fino a 50 anni della concessione ad Anas: "Il tutto senza chiarire come verranno finanziati gli investimenti sulla rete stradale. Una manovra opaca e pericolosa". Per il M5s, il decreto "si sta trasformando in una sorta di ‘discarica’ di emendamenti, dove entra ed esce di tutto, con porte girevoli vorticose". Come se non bastasse, aggiungono, "la presidenza sta gestendo i lavori di commissione in maniera a dir poco oscena e, a tratti, coercitiva, visto che in più occasioni non ci hanno lasciato neanche parlare".