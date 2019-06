Roma, 4 giugno 2019- Luigi di Maio è stato ricevuto stamane, al Quirinale, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intorno a mezzogiorno. Un colloquio che arriva all'indomani dell'ultimatum rivolto a mezzo stampa alle forze di maggioranze e ai loro due leader e vicepremier dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Rimangono ore febbrili lungo la direttrice Quirinale-governo, fondamentali per capire come evolverà la situazione all'interno della compagine gialloverde. Si ipotizza che il Capo dello Stato abbia ribadito al leader del M5S la necessità di compiere scelte chiare, per evitare il protrarsi di un'incertezza, tanto più pericolosa in una fase in cui è in corso una delicata interlocuzione tra Italia ed Unione europea.

LE RASSICURAZIONI DI LUIGI DI MAIO- Nel corso del colloquio con Mattarella, il leader dei 5 stelle avrebbe riferito circa la situazione del governo, confermando al Presidente della Repubblica - stando a quanto si apprende in ambienti parlamentari - l'assoluta volontà da parte dei pentastellati di andare avanti. Il capo dello Stato, avrebbe quindi chiesto di fare al più presto chiarezza nella maggioranza, esprimendo preoccupazione per l'andamento dell'economia e rimarcando la necessità di far quadrare i conti pubblici messi sotto la lente di ingrandimento di Bruxelles, facendo notare che siamo alla vigilia di scelte cruciali per l'Europa, per le quali l'Italia necessita un esecutivo autorevole e sostenuto dalle principali forze di maggioranza. Si rende necessario, inoltre, individuare all'interno della maggioranza una personalità di alto profilo per il Commissario Ue.

Nel tardo pomeriggio Di Maio si è pubblicamente espresso, rafforzando quanto si ipotizzasse avesse già garantito a Mattarella e portando ad esempio come volontà di collaborazione la telefonata fatta a Salvini. "Per me il governo deve andare avanti quattro anni - le parole del vicepremier grillino -. Quando non saremo d'accordo ce lo diremo ma per fare il bene di questo paese abbiamo bisogno di un esecutivo compatto e di una maggioranza compatta".

"LAVORARE A PIENO REGIME" - "La telefonata con Salvini? Io non sono mai stato una persona orgogliosa e stamattina, visto che c'era un'impasse sullo sblocca cantieri, ho chiamato Salvini - ha detto il vicepremier -. Credo che nei prossimi giorni sarà molto importante lavorare a pieno regime". Quindi ha aggiunto: "Gli ultimi mesi sono andati come sono andati, ma adesso è arrivato il momento di dare stabilità al Paese, soluzione ai problemi che ci sono sul piatto e io ho fatto una promessa: salario minimo orario e misure per le famiglie che fanno figli in Italia e dovremo necessariamente affrontare il tema della nuova legge di Bilancio, che non prevede soltanto accordi di maggioranza, ma prevede la compattezza del Governo per riuscire ad affrontare una grande sfida".