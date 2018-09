Roma, 10 settembre 2018 - Luigi Di Maio nel mirino di web e social per una domanda rivolta al governatore della Puglia Michele Emiliano. Il ministro dello Sviluppo Economico è stato immortalato dalle telecamere in un momento della sua ultima visita a Bari mentre chiede al presidente pugliese: "E con Matera che state facendo?". Il video prosegue con Emiliano che si copre la bocca e risponde al ministro, ma le sue parole risultano poco chiare ai microfoni della telecamere. "Matera è in Basilicata", la risposta più accreditata dal popolo della Rete, che ha rilanciato sui social la clip sottolineando quella che viene definita "l'ennesima gaffe" del vicepremier. A sostegno della tesi, in molti sottolineano la reazione imbarazzata di Emiliano nel coprirsi la bocca e far notare a Di Maio la giusta collocazione geografica della città lucana.

Ma se sulle parole di Emiliano non ci sono certezze, la risposta di Di Maio è chiara: "Lo so", dice secco. Nella seconda parte del video i due parlano della questione trasporti. "Stiamo finendo la ferrovia ed è un investimento tutto pugliese, che se no quelli non hanno la stazione", dice Emiliano. Ma anche in questo caso l'audio non è del tutto chiaro, ma coperto dalle voci della folla che circondava i due politici. E' possibile, dunque, che il vicepremier si stesse semplicemente informando sui collegamenti tra Puglia e Basilicata in vista del 2019 che vedà Matera come Capitale della Cultura. Ma anche questa è solo un'ipotesi: il presidente pugliese potrebbe aver cercato di 'rimediare'.

Le opposizioni non hanno dubbi sullo scambio di battute: "Non gli bastava includere la Russia tra i paesi del Mediterraneo, ora Giggino Di Maio vuole anche spostare Matera in Puglia. Per il ministro gaffeur credo sia arrivato il momento di un bel corso serale di geografia", attacca Stefano Pedica del PD. "Di Maio studiava da aspirante premier - sottolinea Pedica - ma per ora è solo riuscito a diventare uno specialista di gaffe. Alla Casaleggio nessuno ha ancora pensato di aprire una bella scuola delle stelle?".