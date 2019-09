Roma, 25 settembre 2019 - Mentre il capo Luigi Di Maio è a New York come ministro degli Esteri, la base grillina è in rivolta. O almeno così parrebbe, visto che ieri, nella riunione a Palazzo Madama per la scelta del nuovo capogruppo in Senato, i 5 stelle hanno raccolto ben 70 firme sotto un documento che chiede di modificare lo statuto di M5s, in modo da sostituire alla figura del capo politico un comitato di dieci persone elette.

Dall'America Di Maio assicura che non è una fronda contro di lui. "Sono stato eletto capo politico con l'80% di preferenze, non con il 100% - precisa ai microfoni di Rainews24 - ed è giusto che ci sia chi non è d'accordo" ma "ci sono persone che potrei definire amiche e con cui lavoro ogni giorno che mi hanno chiamato e mi hanno detto che è un grande malinteso".

E insiste: "Ho sentito il senatore che ha raccolto le firme, Emanuele Dessì, e anche molti dei senatori che avevano firmato il documento: in realtà guardando il documento non si parla né del capo politico né della leadership del movimento. E' una procedura interna per modificare lo statuto del gruppo, è legittimo e rientra nelle dinamiche del gruppo parlamentare, ed è firmato da persone con cui lavoriamo ogni giorno".

Poi torna sull'organizzazione del Movimento e rilancia: "Nei prossimi mesi, la mia idea di ristrutturare il Movimento con il Team del futuro e i facilitatori regionali sarà portata avanti e nei prossimi mesi avremo un'organizzazione del Movimento che prima non ha mai avuto".

L'assemblea dei 5 stelle in Senato

Ma come è andata ieri a palazzo mafama? L'assemblea si è trasformata in un confronto aspro tra sostenitori e oppositori di Luigi Di Maio e del governo giallorosso in generale. Insomma, le varie anime del movimento si sono scontrate su vari temi, dal nodo leadership a quello della democrazia interna all'alleanza col Pd.

Una parte dei "malpancisti" ha proposto di modificare lo statuto e sostituire alla figura del capo politico un comitato di dieci persone elette. Una gestione collegiale che i fautori della proposta hanno asserito di voler introdurre promuovendo una raccolta firme che solleciti la revisione dello statuto. I senatori più vicini a Di Maio hanno fatto presente che ogni revisione statutaria deve essere avallata dagli attivisti sulla piattaforma Rousseau, e non è mancato chi ha fatto presente che la riorganizzazione voluta da Di Maio e già approvata online - che prevede una squadra di "facilitatori" che affianchino la leadership - va proprio nella direzione di una maggiore collegialità.

Chiesto l'intervento di Beppe Grillo

Gli oppositori dello status quo hanno chiesto poi l'intervento del garante Beppe Grillo, che a loro avviso dovrà dirimere la questione della modifica dello statuto. Le modalità della proposta hanno inevitabilmente sollevato i toni dell'assemblea, che ha lasciato delle scorie polemiche per tutto il pomeriggio. Tra i più attivi, il senatore Michele Giarrusso, che ha rivendicato le critiche di poca democrazia interna rivolte a Di Maio nel corso dell'assemblea, mentre il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, ha tentato di smorzare le polemiche su twitter, sottolineando che non si è trattato di nessuna lite ma di un semplice "esercizio di democrazia".

La senatrice e questore Laura Bottici, al termine della riunione, ha difeso Di Maio, ricordando che "Luigi in questi ultimi anni ha portato il movimento a vincere le elezioni nel 2018" e che "ha dovuto affrontare decisioni importanti, prendendosi oneri e onori". Per la Bottici sarebbe opportuno, in questa fase, sostenere il processo di riorganizzazione messo a punto da Di Maio che prevede l'introduzione dei facilitatori, sia a livello nazionale che locale.