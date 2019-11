Roma, 23 novembre 2019 - Di Maio stamattina ha incontrato Grillo: un colloquio era necessario dopo che il voto degli iscritti M5S su Rousseau ha chiesto la partecipazione alle elezioni in Emilia Romagna e Calabria e il capo politico del Movimento ha promesso che non farà alleanza con il Pd alle regionali rispettando il no della base.

Caos 5 Stelle, Di Maio in bilico. Grillo insiste: alleati col Pd

"Siamo d'accordo su tutto. Sono smentite le leggende metropolitane dei giorni scorsi", sono state le parole di Di Maio al termine di due ore di incontro in un albergo romano.

I due hanno discusso del nuovo corso governativo del M5S. "Non possiamo essere gli stessi di prima, dobbiamo guardare avanti con grande entusiasmo", hanno sottolineato Di Maio e Beppe Grillo in una nota congiunta, convenendo sull'ipotesi di avanzare la proposta di un nuovo contratto di Governo "a partire da gennaio per finalizzare ''progetti ambiziosi e di alto livello, con lo scopo di intervenire su tematiche fondamentali del nostro Paese e non solo come il clima, salario minimo, il reddito universale, l'intelligenza artificiale, l'energia, le infrastrutture''.

E poi è arrivato l'appoggio a Di Maio: "Luigi Di Maio lavora 25 ore al giorno e non può essere sostituito per nessuna ragione, anzi va sostenuto". "Io ci sarò di più e gli darò una mano", ha detto Grillo. "Una persona deve poter decidere e fare scelte importanti. Un referente ci vuole", ha aggiunto il Garante del M5S.

Poi su Facebook Grillo è stato ancora più 'netto': "Un momento magico. Noi non possiamo continuare a fare dei Facebook in cui si dice questo qua non va bene. Adesso le cose devono essere chiare, il capo politico è lui, quindi non rompete i c... perché sennò ci rimettiamo tutti".

Il video su Facebook

E sulle elezioni in Emilia Romagna, Grillo ha detto: "Avete scelto questa votazione, in Emilia-Romagna ci andiamo per beneficenza. Come dai un euro a uno" per beneficenza, "non puoi dare un piccolo voto anche a noi per beneficenza? Così magari facciamo da tramite tra una destra un pò pericolosetta e una sinistra che si deve formare anche lì".