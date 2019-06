Roma, 3 gigno 2019 - Il teatrino del disgelo è durato poco. A rovinare la festa del 2 giugno, seguita al party al Quirinale dove Matteo Salvini e Luigi Di Maio avevano scambiato due parole, è arrivato Roberto Fico. L’uscita del presidente della Camera, alla vigilia del discorso di Conte e nel giorno della parata, è stata letta come un test. Un test per contarsi. Chi sta con Fico, chi sta con Di Maio. Un duello, quello tra governisti e ortodossi, oggi sempre più evidente. Perché – dice una pentastellata vicina al numero uno di Montecitorio – "ormai Di Maio e Salvini sono la stessa cosa". Ergo, la dedica della festa della Repubblica a "migranti, rom e sinti" era sì un messaggio a Matteo, ma anche a Luigi. Un messaggio non da presidente della Camera, ma "politico". Da leader. Non del Movimento, ma della ‘sua’ ala sinistra che arriva dopo la partecipazione all’assemblea post elezioni europee, quando proprio Fico (con i suoi) si è smarcato dal voto su Rousseau che serviva per blindare il capo politico.

Ieri, in un colpo solo, è riuscito a "rompere le scatole" al capo leghista e a scavalcare Di Maio. Al vicepremier del Movimento non è rimasto altro da fare che replicare. Prima chiedendo unità: "Anche il 2 giugno si è trovato il modo di fare polemica, per di più davanti ai nostri soldati. È incredibile". Poi ha preso le distanze da Fico: "Io e Roberto su queste questioni siamo molto diversi e non è una novità. Io non avrei mai alimentato questa polemica di distrazione di massa sui migranti il 2 giugno. È una sua opinione, lui è il presidente della Camera, io il capo politico". Lo staff del presidente tenta di smorzare: "Il discorso non era organizzato", era un modo per esprimere "i nostri valori, Roberto e Luigi si sono sentiti al telefono".

Non c'è l’intenzione di sfidare il leader, insomma, ma rimarcare un’identità, distinguendosi dal Carroccio. Peccato che Di Maio, in questo frangente, debba abbozzare per evitare che il governo deflagri. Dalla Flat tax alla Tav. Al di là del plebiscito web che l’ha confermato, il sorriso esibito al ricevimento del Quirinale, la foto con Salvini, Di Maio resta sotto assedio. E tenta di difendersi. "Mi avete lasciato solo", ha detto la notte dell’assemblea pentastellata. Ha puntato il dito contro Alessandro Di Battista ("io non me ne sono mai andato"), ha arginato le pugnalate di Gianluigi Paragone che gli ha imputato di tutto e la richiesta di rimpasto di Emilio Carelli. Da qui, la corsa di Di Maio a cambiare il Movimento in partito, creando una segreteria politica con Di Battista, Fico, la Taverna e la sindaca di Torino Appendino.

Basterà? Fico non scioglie la riserva e ambienti a lui vicini spiegano che "sarà difficile visto il ruolo istituzionale". Sullo sfondo di questo duello le elezioni in Campania, vero baluardo grillino e ‘patria’ sia di Di Maio sia di Fico, che Salvini vorrebbe espugnare. Venerdì le grilline Sportiello e Sarli (vicine al presidente della Camera) in un’interpellanza al sottosegretario M5s Sibilia hanno criticato lo sgombero dei rom a Giugliano. Salvini ha replicato, duramente. Fico ieri ha provocato. Sullo stesso tema. Il duello è appena agli inizi.