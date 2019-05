Roma, 4 maggio 2019 - Alessandro Di Battista non ce l’ha fatta proprio a resistere. Lui, che aveva deciso di ritirarsi dalle scene. Lui, che era stato mesi in Sudamerica sulle rotte di Che Guevara. Lui, che aveva annunciato urbi et orbi l’ennesima partenza. Di nuovo. Questa volta per l’India o chissà. Lui, che aveva detto di essere felice di fare il falegname. E invece rieccolo. «Se dopo le Europee dovesse saltare questo governo, mi ricandiderei», ha detto ieri. Colpo di scena. Il 5 Stelle Di Battista, per gli amici Dibba – ospite in tv sul Nove ad Accordi & Disaccordi – si (ri)mette a disposizione.

Sembra di essere sul set di Ecce Bombo, il film di Nanni Moretti, quando Michele diceva agli amici: «Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?». E invece Dibba ritorna. Certo, non si augura che cada il governo. Per carità. Ma, tanto per non sfruttare il momento di tensione, nell’eventualità, la butta lì: «A settembre-ottobre mi ricandiderei», afferma davanti alle telecamere. Per fregare Di Maio? «Macché. È lui il leader», rassicura. Sarà la risposta definitiva? Tra vengo, non vengo e vengo forse ormai nessuno può sapere qual è l’orizzonte lontano (e nemmeno vicino) di Dibba.

In ogni caso, ultimamente, l’ex astro dei 5 Stelle non ne ha azzeccata una. E dire che molti grillini della prima ora, delusi dal nuovo corso di Di Maio, dal governo giallo-verde, dall’esuberanza di Matteo Salvini, erano in fibrillazione per il suo ritorno. E qualcuno aveva pure azzardato che avrebbe potuto prendere il posto del capo.

Invece, dopo i collegamenti tv dall’America Latina modello subcomandante Marcos e i suoi post su Instagram in Nicaragua o in Messico, quello che sarebbe dovuto essere il frontman delle Europee ha fatto flop. Troppe le mosse sbagliate. La débâcle in Abruzzo, l’abbraccio ai gilet gialli (poi finito nel nulla), la polemica sul franco Cfa che ha rischiato di creare una crisi diplomatica con la Francia. Ma non solo. Al Dibba di prima i suoi fan avrebbero perdonato quasi tutto. Ma non al Dibba di oggi. Che ormai, pure in tv, non brilla più.

Il suo sorriso piacione non funziona come dall’amaca in Sudamerica. La prova che ha perso smalto è arrivata a febbraio a DiMartedì su La7. Dibba non sente il calore del pubblico e, stizzito, chiede l’applauso. I social che tanto lo avevano amato, iniziano a dileggiarlo. E, così, l’ex deputato scapigliato sparisce. Dieci, venti giorni senza social. Forse di più. Un’eternità. Sul web diventa un bersaglio. E nei 5 Stelle si è iniziato a malignare: l’hanno silenziato, bisogna trovargli un altro ruolo. Dopo qualche tempo, rieccolo. Ma non in prima linea. «Le Europee? No, non mi candido». E, tre settimane fa, l’ennesimo exploit: «Seguo un corso di falegname».

Sorriso ammiccante, foto sui social con tanti strumenti per lavorare il legno e tanti saluti. Mancava il ciao ciao con la manina, la foto con la valigiona e un nuovo post acchiappalike. E invece è di nuovo qua. Di Maio gli ha già sbarrato la strada: «Il governo non cade. Ci sono tante cose da fare». Ma lui – siamo certi – non si darà per vinto. «Il film Dibba in India sembra il sequel di Veltroni in Africa», twitta qualcuno. E c’è anche chi si offre. Di preparagli la valigia.