Roma, 10 agosto 2020 - Infuria la polemica sul caso dei 'furbetti del bonus' in Parlamento. Ma mentre si solleva unanime la richiesta della politica di conoscere l'identità dei cinque deputati (tre della Lega, uno del M5s e uno di Italia Viva) che hanno chiesto e ottenuto i 600 euro mensili destinati ad autonomi e partite Iva dai decreti Cura Italia e Rilancio, l'Inps fa sapere che non darà i nomi. Fonti dell'istituto spiegano infatti all'Ansa che "le norme sulla privacy non consentono la diffusione degli elenchi dei beneficiari delle prestazioni". I partiti insistono perché i cinque si autodenuncino, mentre si pensa alla possibilità di convocare formalmente il presidente Tridico affinchè risponda con i nomi davanti a una commissione parlamentare. Intanto fonti parlamentari fanno sapere che i deputati del bonus sarebbero tre e non cinque.

Ettore Rosato

Insorge Ettore Rosato, presidente di Italia Viva. "Questo modo di fare servizio pubblico da parte dell'Inps è barbaro. A noi di Italia Viva non risulta che alcun parlamentare appartenente al nostro gruppo abbia chiesto il bonus. Invitiamo formalmente Inps che ha diffuso questa informazione a smentire la notizia del nostro coinvolgimento o a rendere pubblici i nomi", scrive il deputato su Facebook.

Luigi Di Maio

"Dalla lettura dei giornali di questa mattina emerge un quadro sconcertante. Oltre ai 5 deputati furbetti, ci sarebbero altri 2.000 politici tra amministratori locali e regionali in tutta Italia ad aver fatto richiesta del bonus partita Iva destinato ai liberi professionisti in difficoltà per l'emergenza Covid - scrive sempre su Facebook Luigi Di Maio -. Siamo davanti a fatti di una gravità assoluta. I nomi devono essere resi pubblici. Gli italiani hanno il diritto di sapere chi ha tradito la loro fiducia. Questa gente non deve più avere l'occasione di rivestire una carica pubblica. Deve essere allontanata dallo Stato, deve essere punita". "Hanno remato contro il Paese nel momento più difficile - prosegue il ministro degli Esteri -. Hanno offeso la nostra bandiera, hanno offeso la memoria di chi non ce l'ha fatta. Hanno macchiato il nome dell'Italia nel mondo ed è giusto che paghino. Non possono e non devono passarla liscia".

Roberto Fico

Gli fa eco Roberto Fico. "E' indegno che dei parlamentari della Repubblica italiana chiedano quegli aiuti destinati alle partite iva in difficolta'. E' un comportamento intollerabile e incomprensibile. Chiedo a queste persone di uscire pubblicamente, chiedere scusa e ridare i soldi indietro", dice il presidente della Camera al Gr Rai. "Questo lavoro ha bisogno di senso di responsabilità e della consapevolezza del senso vero e profondo delle istituzioni. Gli eletti che rappresentano il popolo non possono tenere un comportamento del genere".

Luca Zaia

"Io ho già chiesto ai consiglieri di darmi un ragguaglio e speriamo di chiudere il tutto entro la giornata - dice dal canto suo il governatore del Veneto, il leghista Luca Zaia -. Per quanto riguarda il mio partito il segretario è stato chiaro parlando di sospensione. L'appello che faccio a tutte le forze politiche, con il cuore in mano, è quello di non trincerarci dietro alla privacy altrimenti non ne usciamo e tra la gente resterebbe il sospetto. Chiedo che tutti chiariscano la loro posizione e mi rivolgo a tutto il consiglio regionale. Facciamo un #metoo al contrario in cui ognuno chiarisce la sua posizione".

Consiglieri comunali: non viviamo di politica

Intanto arrivano le 'autodenunce' di alcuni consiglieri comunali, che dichiarano di aver preso il bonus sottolineando però come, nel loro caso, non vivano "di sola politica. La prima a farlo è stata Anita Pirovano, consigliera comunale di Milano (lista progressista a Milano), che spiega su Facebook: "Ho capito sulla mia pelle che avere un lavoro (nel mio caso più d'uno in regime di lavoro autonomo) mi consente di essere 'più libera' nell'impegno politico presente e ancora più nelle scelte sul futuro, per definizione incerto". Le fa eco Jacopo Zannini, consigliere comunale di Trento (L'altra Trento). "Anche io non vivo di sola politica, pago l'affitto ogni mese e per marzo e aprile sono rimasto senza lavoro e ho chiesto come te i 600 euro visto che con i gettoni di presenza non sarei arrivato a fine mese ... ed è giusto rivendicarlo", scrive anche lui su Facebook ringraziando poi Anita Pirovano.