Roma, 12 agosto 2020 - Non c'è privacy per i deputati col bonus. Il Garante autorizza la pubblicazione dei nomi "se non può evincersi una condizione di disagio sociale" e tanto più per chi esercita una "funzione pubblica". Ma al momento il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, non sembra intenzionato a derogare al silenzio. E, a sua volta, finisce nel mirino di opposizione e parte della maggioranza per le indiscrezioni che definiscono la vicenda collegata al referendum sul taglio dei parlamentari.

Tridico ha dato la disponibilità a essere sentito in commissione Lavoro alla Camera, ma potrebbero volerci giorni: non prima di ferragosto o addirittura dopo il 24 agosto. E potrebbe essere quella la sede dove i nomi si faranno.

Intanto la Lega ha annunciato che sospenderà chi tra i suoi parlamentari ha chiesto il sussidio. "Io ho dato indicazione che chiunque abbia chiesto o incassato il bonus sia sospeso e, in caso di elezioni regionali imminenti, non ricandidato. Poi non sta a me fare processi. Chi sbaglia paga", diceMatteo Salvini ad 'Agorà estate' su Rai3. "Mi chiedo pero' come l'Inps che non e' riuscita a pagare la cassa integrazione sia riuscita a pagare i 600 euro ai parlamentari", aggiunge poi il leader del Carroccio. "Se qualcuno sbaglia in casa mia sono inflessibile, spero che le altre parti politiche siano ugualmente ferme", conclude.

Sulla stessa linea il governatore del Veneto, Luca Zaia, che ha già fatto sapere che non ricandiderà consiglieri e assessori che hanno preso i 600 euro destinati alle partite Iva in difficoltà per il Covid. Tra loro figura anche il suo vice, Gianluca Forcolin, il quale però dice di non averlo ottenuto spiegando che a chiederlo per lui è stato lo studio di commercialisti di cui è socio.