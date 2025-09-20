Della Vedova: "Si realizza il sogno di Pannella e Bonino"

Roma, 20 settembre 2025 – Onorevole Benedetto Della Vedova, con la separazione delle carriere il centrodestra realizza una storica istanza radicale?

"Sento colleghi definirla una riforma berlusconiana. Ma per me, che mi sono appassionato di politica ascoltando negli anni ’80 parlare di giustizia giusta in particolare sul caso Tortora, è una riforma radicale, liberale, pannelliana, boniniana. La separazione delle carriere è un tema identitario per i radicali liberali come me, come per i garantisti della sinistra libertaria e riformista".

La soddisfa questa formulazione?

"Premesso che sono un economista e non un giurista, come in qualsiasi altro caso ci sono particolari su cui discutere. C’è chi ritiene si potesse dividere il Csm in sezioni invece di farne due e il sorteggio dei componenti può apparire drastico. Bisognerà valutare alla luce dei passaggi normativi successivi. Ma nella sostanza è un testo che ricalca la proposta delle Camere penali: è la separazione delle carriere".

Tutte le correnti delle toghe sono contro...

"Il problema della magistratura associata è che, specie negli ultimi 30 anni, ha sempre considerato un attacco qualsiasi tipo di riforma. Non penso sia così. Per me l’autonomia e l’indipendenza della magistratura sono fondamentali e non credo che la riforma le intacchi".

Ormai sono pochissimi i magistrati che passano da una funzione all’altra...

"Ma non è questo il problema, bensì arrivare a una terzietà vera di chi giudica. È una discussione che va avanti da decenni. Poi è la maggioranza sbagliata giustizialista che fa la cosa giusta, in quanto la maggioranza più garantista non l’ha fatta prima".

Ciò comporta il rischio che il referendum diventi un voto sul governo invece che sulla riforma?

"Sono a favore di questa riforma e la voterò. Dipenderà dall’atteggiamento di Meloni e maggioranza se dovesse tramutarsi in un referendum sul governo invece che sull’unica riforma realizzata insieme a tante norme securitarie e repressive tra aumenti di pene e nuovi reati. A parte aver confermato la linea Draghi sull’Ucraina, non trovo nulla di buono nel governo di Giorgia Meloni che, in caso di secondo mandato, potrebbe sentirsi libera di fare e disfare, dalle riforme sino all’elezione al Quirinale, un po’ come Trump-2. A maggior ragione, per batterla occorre una Alleanza per l’alternativa, con liberali, europeisti, riformisti, e anche i garantisti che sostengo la separazione delle carriere".