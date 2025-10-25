Delitto Mattarella Caso riaperto

di Nino Femiani

Il delitto di Piersanti Mattarella non è solo un ‘cold case’: è un mostro ingrassato con depistaggi e connivenze di figure istituzionali che per 45 anni hanno soffocato la verità. Oggi, quell’orrendo passato prende forme precise con l’arresto ai domiciliari di Filippo Piritore, 75 anni, ex poliziotto ed ex prefetto di Isernia, ora in pensione, accusato di aver fatto sparire un guanto dei sicari, di colore marrone scuro, reperto chiave delle indagini. Dietro di lui, si staglia l’ombra inquietante di Bruno Contrada, ex capo della Mobile palermitana ed ex numero tre del Sisde (i servizi segreti), le cui relazioni amicali con Piritore allungano un torbido alone di sospetto sugli uffici chiamati a indagare e fare luce sul delitto. Il 6 gennaio 1980 Contrada intervenne sotto casa di Mattarella, insieme all’allora pubblico ministero Piero Grasso. Lo stesso Piritore ammette di averlo informato del guanto. "Avvisai subito il dirigente della Mobile, nella persona di Contrada, che evidentemente mi disse di avvisare il dottor Grasso e di mandare i reperti alla Scientifica", disse ai pm l’indagato.

Il guanto era "l’unico oggetto che potrebbe appartenere ai criminali" disse in Parlamento il ministro dell’Interno Virginio Rognoni, che due mesi prima aveva incontrato Piersanti al Viminale: alla Scientifica non pervenne mai, quella prova decisiva venne distrutta. Mattarella fu ucciso la mattina della Befana in via della Libertà a Palermo. Mentre era alla guida della sua Fiat 132 con la moglie, la figlia e la suocera diretti a messa, un sicario si avvicinò e sparò diversi colpi di pistola calibro 38 attraverso i finestrini. L’arma si inceppò e il killer corse verso una Fiat 127 bianca parcheggiata poco distante, dove un complice gli passò una Magnum per ‘finire il lavoro’. Il guanto fu trovato e fotografato sul pianale della Fiat 127, presente Piritone. Un elemento che lascia basiti è l’intercettazione choc di Piritore con la moglie, intercettata il 22 settembre 2024, poco dopo il suo interrogatorio in Procura. Senza sapere di essere ascoltato, l’ex poliziotto si lamenta e sbuffa: "Rompere i coglioni dopo quarantacinque anni…". Piritore manifesta però paura, e la moglie lo rimprovera per il suo atteggiamento ansioso. "Ma che fanno… Dopo quarant’anni, che cazzo possono fare? Sei tu che sei tipo un uccello del malaugurio". Ma l’ex poliziotto è ormai convinto che i pm stanno stringendo il cerchio: "Qualcosa fanno, qualcosa fanno…". Ancora più gravi sono le sue parole pronunciate, giorni prima, il 17 settembre, davanti ai magistrati: "Sono state occultate (le prove, ndr) negli anni Novanta...quando si è scoperto il Dna, perché prima nell’80 servivano solo per le impronte digitali… Dopo è venuto il Dna… quindi sono sparite da… sono state occultate negli anni ’90 quando si è scoperto il Dna".

Queste frasi sono, per il procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia "incompatibili con la posizione di un funzionario che ha compiuto il proprio dovere" e la prova evidente del tentativo di posticipare di dieci anni e rendere opaca la sparizione del guanto, scaricandone la responsabilità su un periodo successivo". I magistrati elencano le anomalie riscontrate. Prassi avrebbe voluto che il guanto venisse prima repertato, poi passato al sostituto Grasso, infine trasmesso alla Scientifica. Tre passaggi che Piritore sostiene di aver compiuto, ma che sia Grasso sia il tecnico dattiloscopista Giuseppe Di Natale smentiscono. Non solo il guanto marrone è sparito, ma sostiene la procura palermitana "non risulta nemmeno alcun verbale di consegna o atto equivalente a firma del pm o della sua segreteria". Nel tentativo di allontanare i sospetti, Piritore tira fuori un ‘pizzino’ su cui c’è scritto: ‘consegnato a Lauricella’. Dai controlli emerge che nessun Lauricella prestasse servizio presso la Polizia di Stato all’epoca dell’omicidio.