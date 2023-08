Delega fiscale, Antonio Misiani (Pd): "Nozze coi fichi secchi. Non ci sono coperture"

Roma, 5 agosto 2023- Senatore Antonio Misiani, il Pd ha bocciato nettamente la riforma fiscale del governo Meloni. Eppure, per molti osservatori, andava nella direzione voluta da Draghi. Una bocciatura pregiudiziale?

Antonio Misiani

"Non è così, per almeno tre ragioni. La delega di Draghi puntava su un riordino complessivo dei tributi per arrivare ad un modello duale, superando e razionalizzando i sistemi fiscali di favore. La delega Meloni non solo rinuncia a questo obiettivo ma conferma un fisco sempre più corporativo, e aggiunge ulteriori regimi privilegiati".

E poi? Che cosa non va nella riforma?

"La delega stabilisce come orizzonte la flat tax, assente dalla delega Draghi. Al di là del fatto che si tratta solo di una promessa irrealizzabile, per noi equivale alla morte della progressività del sistema. Inoltre è sparito qualsiasi riferimento all’aggiornamento del catasto. Il che significa perpetuare una situazione di iniquità che penalizza milioni di contribuenti".

Dove si troveranno le risorse per finanziare la riforma?

"Per ora non ci sono coperture. Vogliono fare le nozze con i fichi secchi. La delega andrà a cadere, inoltre, in periodo in cui ci saranno di nuovo i vincoli del patto di stabilità, con l’economia che rallenta e un aumento dei tassi che fa schizzare le spese per gli interessi passivi sul debito pubblico. I margini di intervento sono quasi inesistenti".

È passato un ordine del giorno sulla digital tax: sarà la volta buona?

"La cosa più importante è far partire la global minimun tax dal primo gennaio del 2024 Poi tutto quello che va nella direzione di combattere l’elusione fiscale mi sembra auspicabile".