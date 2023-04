Def, Camera boccia scostamento di bilancio. Cosa è successo. Giorgetti: “I deputati non si rendono conto”

Roma, 27 aprile 2023 – Governo battuto alla Camera sullo scostamento di bilancio connesso al Documento di economia e finanza. 195 i voti a favore, ma ne servivano 201, la maggioranza assoluta prevista dalla Costituzione. 19 i voti contrari e 105 gli astenuti, 25 i deputati di maggioranza assenti. Scorrendo i tabulati della votazione si evince che il gruppo con più assenti è stato quello della Lega (11), seguito da Fi (9) e cinque di Fdi.

Il voto è stato accolto dall'applauso delle opposizioni. Il Def è stato approvato al Senato ma non a Montecitorio. Il Consiglio dei ministri è convocato alle 18.30.

Le opposizioni: “Tutto da rifare”

Le opposizioni chiedono che il Documento torni in consiglio dei ministri. "E' la prima volta che accade. E' tutto da rifare", dicono Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Alla ripresa della seduta, il vicepresidente di turno Fabio Rampelli ha informato l'aula che "le modalità di esame del Def saranno definite in sede di conferenza di gruppo una volta acquisite tutte le informazioni necessarie da parte del governo".

"Il Def ora è carta straccia", dopo la bocciatura dello scostamento di Bilancio alla Camera e nonostante sia stato approvato in Senato. Lo sottolinea il presidente dei senatori Pd, Francesco Boccia. "Bisogna tornare in Cdm e a nessuno venga in mente di piegare le regole", ammonisce.

"Quello che è accaduto oggi alla Camera è la diretta testimonianza che il paese è governato da una banda di dilettanti allo sbaraglio incapace di garantire la tenuta sociale ed economica. Senza l'approvazione a maggioranza della risoluzione sul Def non ci potrà essere alcuno scostamento di bilancio necessario per sostenere le famiglie a partire dall'annunciato taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi”, rincara la dose Simona Bonafè, vice capogruppo dei deputati del Pd.

La maggioranza

Ma Giorgetti cerca di placare gli animi: "Nessun problema politico, è che i deputati o non sanno o non si rendono conto". "È inesperienza, non c'è dietro alcun segnale politico”, ribadisce Maurizio Lupi (NM). “Diminuendo il numero dei parlamentari è ovvio che il governo incide e incide in particolare chi è in missione", spiega il capo politico di Noi Moderati. "Errore umano? Un po' di inesperienza, però va bene...", sdrammatizza il parlamentare.

"La situazione è confusa e forse bisognerà fare un nuovo Cdm con nuovi saldi, questo è un aspetto tecnico che valuteranno a Palazzo Chigi". Così il viceministro dell’Economia Maurizio Leo. Leo aggiunge che occorrerà rifare l’iter parlamentare da capo: "Certo bisognerà portare il nuovo testo prima in commissione e poi in Aula anche al Senato". E il saldo? "Certo che bisognerà ritoccarlo. Oggi lo sfasamento era 4,35-4,50%. Se non è stato approvato quello bisognerà correggerlo al ribasso, quindi ad esempio 4,49%”. “Tecnicamente si può fare il Cdm il primo maggio”, ha aggiunto.