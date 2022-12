30 dic 2022

Decreto Rave diventa legge: pene fino a 6 anni e 10 mila euro

Il dl è passato in extremis, grazie alla "ghighiottina", con 186 i voti a favore, 116 i contrari e un astenuto. Articoli anche su decadenza dell'obbligo di vaccinazione per sanitari no vax ed ergastolo ostativo