Decreto Pa e controlli sul Pnrr, verso fiducia alla Camera. Cos’è lo scudo erariale che fa infuriare la Corte dei Conti

Roma, 5 giugno 2023 – Tensione sul decreto Pa, all’esame oggi della Camera. L’opposizione con in testa Pd e Movimento 5 Stelle è pronta alle barricate, ma il governo solleverà probabilmente la questione di fiducia - intorno alle 14 - per accelerare l'approvazione del testo. Il provvedimento dovrà poi andare al Senato in seconda lettura.

La discussione a Montecitorio

Questa mattina a Montecitorio è iniziata la discussione generale sulla conversione in legge del decreto "per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche".

Nel provvedimento, durante l'esame in commissione, sono state inserite con emendamenti la proroga fino al giugno 2024 del tanto discusso scudo erariale e l'abolizione del controllo concomitante della Corte dei Conti sulle spese del Pnrr.

Magistrati Contabili

E sono proprio le nuove norme che limitano il controllo della Corte dei Conti sulle spese del Pnrr a innescare la reazione dell’Associazione Magistrati contabili. Che per questa mattina ha convocato un’assemblea straordinaria. Una richiesta giunta a gran voce dalla base, a quanto si apprende. Con una decisione maturata nel corso del weekend, via via che prendeva forma la possibilità che il governo metta la fiducia sul decreto. Una mossa che sarebbe stata letta come una prova di forza, che esclude ogni possibile discussione nel merito.

Scudo erariale

A preoccupare la magistratura contabile è soprattutto la proroga del cosiddetto 'scudo erariale’, che limiterebbe fortemente l'attività della Corte. La norma circoscrive la possibilità di contestare al funzionario pubblico il danno erariale, cosa che con lo scudo può avvenire solo in caso di dolo o inerzia, e non per colpa grave. Secondo l’Associazione dei magistrati contabili la misura “ha aperto uno spatium di impunità che va a vantaggio del funzionario infedele e di chiunque sperperi le risorse pubbliche”.

In realtà la norma venne introdotta in realtà proprio per superare la cosiddetta 'paura di firma’ da parte dei dirigenti pubblici, spesso alle prese con ricorsi e contestazioni legali in grado qualsiasi procedimento. Il governo nei giorni scorsi ha sottolineato come la proroga sia “una risposta transitoria e parziale rispetto alla più ampia esigenza di un intervento di riforma in materia di responsabilità amministrativa e contabile”. Il ministro Raffaele Fitto durante il Question Time al Senato del primo giugno ha ricordato che “i limiti alla responsabilità erariale per le condotte omissive ai soli casi di dolo” sono stati introdotti dal dl 2020 “dal governo Conte per favorire la ripresa economica post Covid”, e poi sono state prorogate (al 30 giugno 2023) “da Draghi per favorire attuazione del Pnrr”.

Ma secondo l’Associazione dei magistrati contabili “le ragioni fondanti” dello scudo e della sua proroga “legate all'emergenza sono venute meno”.