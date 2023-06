Decreto Pa, al via alla Camera il voto di fiducia sulla stretta ai controlli della Corte dei conti

Roma, 6 giugno 2023 – E’ iniziata alla Camera la chiama dei deputati per il voto di fiducia sul decreto legge per il rafforzamento delle Pubbliche amministrazioni.

Durante l'esame in Commissione, nel provvedimento sono state inserite le contestate norme sulla stretta al controllo 'concomitante' della Corte dei Conti sul Pnrr e la proroga di un anno dello scudo erariale.

Sono 149 gli ordini del giorno che sono stati presentati nell'Aula della Camera sul Dl Pa. I documenti sono praticamente tutti dell'opposizione, che intende praticare un duro ostruzionismo sul provvedimento cui la maggioranza potrebbe reagire chiedendo la seduta fiume. Gli ordini del giorno verranno esaminati dopo la votazione sulla fiducia. Trattandosi di un decreto legge, il regolamento di Montecitorio assegna a ciascun presentatore dieci minuti per intervenire: cinque per illustrare il documento e cinque per dichiarazione di voto. Il regolamento, infine, prevede ulteriori dieci minuti per ciascun deputato in dichiarazione di voto finale.