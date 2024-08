Decreto Omnibus, le novità: tassa di soggiorno, niente aumenti. Flat tax doppia per i Paperoni stranieri

Roma, 7 agosto 2024 – Salta l’aumento della tassa di soggiorno fino a 25 euro. Rinviato anche il riordino delle concessioni balneari. Per il resto il decreto omnibus che sarà approvato oggi durante l’ultima riunione del Consiglio dei ministri prima della pausa estiva, contiene molte novità.

I due vicepremier Matteo Salvini, 51 anni, Lega, e Antonio Tajani, 71 anni, Forza Italia, sui banchi del governo alla Camera

Sommario

Brutte notizie per i contribuenti facoltosi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. L’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia viene portata dagli attuali 100mila euro l’anno a 200mila.

Non passa, invece, l’incremento della tassa di soggiorno fino a un massimo di 25 euro al giorno negli alberghi extralusso (oltre 750 euro a notte). L’imposta sarebbe dovuta essere estesa a tutti i comuni che vorranno applicarla (non solo ai capoluoghi e alle città d’arte). Ma le proteste di Federalberghi e di Confindustria hanno spinto il governo a rinviare il dossier a settembre.

Nessuna novità neanche sulla legge per il riordino delle concessioni per gli stabilimenti balneari. Resta quindi in vigore l’obbligo delle gare entro il 2025. Uno slittamento che ha scatenato una dura reazione da parte dei sindacati di categoria.

La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali verrà incrementata di 150 milioni di euro per il 2024. Previsto anche un contributo fino a 1.100 euro per le famiglie sfollate dopo il crollo in una delle Vele di Scampia. Il Comune di Napoli potrà assegnare il sussidio ai nuclei familiari che possiedono un immobile nel complesso Le Vele oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dopo il crollo del 24 luglio.

I magistrati giudicanti e requirenti a cui vengono conferiti o confermati incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado devono, entro sei mesi dal conferimento, frequentare un corso mirato all’approfondimento della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché al miglioramento delle competenze riguardanti la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, la conoscenza, l’applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali usati dal ministero della Giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

Svincolata una quota di 50 milioni del Fondo di finanziamento ordinario-Ffo. L’importo, prima destinato alla promozione di "attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del Paese", sarà liberamente a disposizione degli atenei. Fissati termini più ampi per gli Atenei anche per utilizzare le risorse stanziate per i piani straordinari per il reclutamento del personale docente e non docente, pari a 340 milioni.

Gli enti locali che non hanno aperto loro conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento dovranno provvedere entro il 31 dicembre 2025. In caso contrario, "i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate in essere al 1° gennaio 2026 restano sospesi di diritto sino all’effettivo adempimento del predetto obbligo".

Il decreto prevede diversi finanziamenti per il sostegno delle attività culturali. Tra le misure anche l’istituzione di un "Fondo nazionale per il sostegno di manifestazioni culturali identitarie" con una dotazione di 1 milione di euro per il 2024. Inoltre, viene previsto l’incremento del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo con 23 milioni per quest’anno. Altri 3 milioni sono stanziati per "la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale". Arriva, infine, un comitato nazionale "Neapolis 2500" per celebrare il 25esimo centenario della fondazione di Napoli. Avrà a disposizione un milione di euro, ma la dotazione potrà aumentare con contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e altre liberalità.