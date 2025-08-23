Decaro rompe il silenzio: sono pronto: "Ma voglio essere un presidente libero"

Pronto a candidarsi, ma non a fare il governatore dimezzato dalla presenza in Consiglio regionale dei predecessori. Tira un colpo al cerchio e un colpo alla botte l’eurodeputato dem Antonio Decaro, candidato in pectore del centrosinistra per la guida della Puglia. I toni ultimativi del post diffuso ieri a mezzo social, infatti, non dissipano le nubi sulla sua effettiva candidatura nella Regione in cui la corsa è più in discesa per il campo di centrosinistra. Anzi. Le addensano, dal momento che né Michele Emiliano né Nichi Vendola potranno mai abdicare al loro diritto di candidarsi nel Consiglio regionale.

Finalmente l’ex sindaco di Bari si è deciso a prendere l’iniziativa che consta a un candidato governatore, dichiarandosi pronto a correre per la guida della regione. Decaro posta il proprio messaggio probabilmente dopo aver letto l’intervista in cui Emiliano ha dichiarato di non voler fare l’assessore per non essere ingombrante, ma che il suo diritto di candidarsi è insindacabile, così come quello di Vendola, che non appartiene al Pd e vuole aiutare Avs a superare lo sbarramento regionale. A tutti e due "mi legano stima e affetto sinceri, oltre che una storia comune di cui sono orgoglioso e che non rinnego –, scrive l’europarlamentare –. Ma io voglio essere un presidente libero, capace di assumermi fino in fondo la responsabilità delle scelte. Non voglio essere ostaggio delle decisioni di chi mi ha preceduto. La Puglia non ha bisogno di un presidente a metà". Altrimenti, dal momento che "nessuno è indispensabile", Decaro minaccia di rimanere nell’Europarlamento, anche se non è quello che vuole.

Campione di preferenze alle Europee, l’ex sindaco del capoluogo pugliese è molto radicato nel proprio territorio, dove i sondaggi lo accreditano del 70%, per quanto anche il capogruppo al senato Francesco Boccia – malvolentieri unico sostituto in caso di defezione – riscuota un 60%. Decaro vuole fortemente la presidenza della Regione, da cui la minoranza dem di Energia popolare medita di lanciarlo per la sfida alla segreteria di Elly Schlein. L’ex sindaco, però, vuole poter agire senza sentirsi legate la mani dai predecessori. Invece di prendere in mano la questione, dialogando coi diretti interessati, Decaro minaccia per questo minaccia di non candidarsi. La qual cosa, ragiona qualche voce maliziosa interna al Pd, potrebbe risultargli utile per guidare la sfida a Schlein e ai cacicchi che non è riuscita a rimuovere, venendoci anzi ampiamente a patti.

Mentre in Veneto Lega e Forza Italia si scontrano sulla successione ancora da decidere a Luca Zaia, ieri il direttivo regionale di Azione Toscana ha confermato la decisione di rompere in Toscana in quanto il programma firmato tra M5S e Giani è "del tutto inaccettabile e contrario alle iniziative portate avanti da Giani in questi anni". E il segretario regionale, Marco Remaschi, si è dimesso alla fine del direttivo: "C’è stata una discussione di due ore, anche molto accesa, in cui sono state espresse posizioni differenti e io ho detto la mia".