Decaro pronto a candidarsi in Puglia, cade il veto su Vendola

Roma, 5 settembre 2025 – Sembra giungere a una conclusione la lunga partita a scacchi all'interno del Pd, per individuare un candidato alle elezioni regionali in Puglia. Questa sera, infatti, ci sarà l'incontro per ufficializzare la candidatura di Antonio Decaro, a Bisceglie. L'occasione è la Festa dell'Unità che si terrà nella località pugliese, dove si recherà la segretaria del Pd, Elly Schlein. Cade dunque il veto che Decaro aveva messo, quello cioè di non vedere in lista l'ex presidente Nichi Vendola, candidato per Avs.

Il prescelto del Pd, che vanta 500mila voti alle elezioni di giugno 2024, aveva chiesto in realtà soprattutto il ritiro di Michele Emiliano, e una volta ottenuto c'erano dunque buone chance di vederlo candidato.

Il nodo Vendola

Riguardo a Vendola, invece, le pressioni e gli incontri interni al Campo largo pugliese non hanno sortito gli effetti sperati, e la sua candidatura a consigliere rimane. Stasera, dunque, dopo gli ultimi dettagli, verrà ufficializzata la candidatura di Decaro, con quest'ultimo che fino a poche ore fa non era ancora dato per certo a Bisceglie, ma fermo a Bruxelles in una posizione di attesa o addirittura pronto a ritirarsi, lasciando a quel punto spazio a Francesco Boccia, l'ex ministro, proprio di Bisceglie, che per spirito di servizio difficilmente avrebbe rifiutato l'investitura in extremis.

A portare tutti a una soluzione che possa salvaguardare gli equilibri e a spingere per Decaro, è stato anche il comunicato diffuso dai Cinquestelle, che ha chiesto di non ostacolarne più la candidatura, definendolo “il miglior candidato possibile in Puglia”. Ora per il Pd c'è da recuperare terreno, e iniziare una campagna per le elezioni, previste per il 23 o il 24 novembre, che si preannuncia da fare tutta di rincorsa.