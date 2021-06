Roma, 23 giugno 2021 - Il Ddl Zan "non limità la libertà d'espressione". Essenziale e dritto al punto Enrico Letta, il segretario del Pd, sulla legge contro l'omofobia. Il provvedimento, sostiene il segretario del Pd, "ha finalità di intervenire contro i reati d'odio", è una "norma di civiltà". Letta si esprime il giorno dopo le comunicazioni del Vaticano, che ha chiesto di intervenire sulla norma che "violerebbe l'accordo di revisione del Concordarto". Una posizione non condivisa anche da Leu, M5s e Iv che hanno fatto sapere di essere pronti a chiedere la calendarizzazione in Aula del ddl Zan nella capigruppo che si dovrebbe tenere questo pomeriggio.

Ddl Zan: il testo in Pdf. Cosa c'è da sapere

Da tempo la legge Zan è al centro del dibattito. Ma ora "sarà molto importante quello che ci dirà il governo - ha sottolineato Letta -, perchè è titolare dei rapporti con la Santa Sede: non è una questione interna al dibattito italiano ma di rapporti giuridici tra due Stati, regolati dal Concordato". Ma sembra che oggi i nodi potrebbero venire al pettine. Perchè già ieri, dopo la notizia, Mario Draghi ha rimarcato l'importanza del tema, su cui, ha assicurato, si esprimerà oggi in Parlamento.

Ddl Zan, la Chiesa non perdona - di De Robertis

Da parte delle forze politiche continua a prevalere la divisione. Per il Pd, come dichiarato da Letta, "la mia impressione avendo letto le osservazioni è che il ddl non va ad intaccare quel tipo di preoccupazioni sull'autonomia scolastica e sulla libertà di espressione, è un intervento contro i reati odio ma non limita la libertà di espressione". Severo anche Roberto Fico (M5S), presidente della Camera: "La risposta" al Vaticano "è semplice: il Parlamento è sovrano, i parlamentari decidono in modo indipendente. Il ddl Zan è già passato alla Camera, ora è al Senato, sta facendo" il suo iter "e noi non accettiamo ingerenze. Il Parlamento è sovrano e tale rimane".

Posizioni opposte quelle Forza italia e Lega. Per i primi "la legge, così come è scritta, va in senso inverso a quello che si vuole fare, rispetto ai diritti delle minoranze e alla libertà di pensiero - è quanto dichiara Stefania Craxi -. Ma credo che ci siano ampi margini per discuterne, anche tenendo presente le questioni avanzate dal Vaticano che, sottolineo, non riguardano la religione ma la libertà di espressione". "Contestiamo - spiega il senatore Maurizio Gasparri - ancor prima della nota del Vaticano che riguarda il Concordato, alcune parti del testo Zan: l'articolo 1 sull'autodichiarazione di genere che configura una confusone antropologica non condivisibile; l'articolo 4 che affida ad un giudice la valutazione di eventuali reati di opinione, con il rischio di sanzionare la difesa della famiglia tradizionale come una denigrazione ad altre forme di convivenza; l'articolo 7 che prevede la giornata nazionale dedicata al tema, con indottrinamento nelle scuole, anche a bambini piccoli e privi di strumenti critici e la cui educazione sessuale spetta alla famiglia e non ad associazioni e movimenti".

E la Lega non ha mai nascosto le ostilità. "E' incredibile come quando da parte della Chiesa arriva qualcosa che a sinistra piace, 'evviva evviva'. Quando arriva la difesa della libertà di pensiero e dell'idea di famiglia, allora è un'ingerenza - ha dichairato il leader Matteo Salvini -. Mi spiace per Pd e M5s: sono assolutamente in sintonia, dobbiamo punire discriminazioni e abusi, togliendo dalla competizione i bambini, le scuole e non inventandosi nuovi reati d'opinione, che in questo momento sicuramente non servono".

Ma non è una battaglia omofoba - di Scaraffia