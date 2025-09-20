Ddl Soprintendenze, Marti: “Burocrazia più snella per favorire la crescita del Paese”

Roma, 20 settembre 2025 – È stato approvato in Aula, al Senato, il Disegno di legge n. 1372, fortemente voluto dalla Lega che delega il Governo alla revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio al fine di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica.

“Il nostro scopo – sottolinea il senatore Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura del Senato e primo firmatario del Ddl Soprintendenze – è assicurare semplificazione, trasparenza e certezza del diritto per tutelare appieno cittadini, imprese e territorio. Abbiamo inteso rappresentare le esigenze degli enti locali e del tessuto produttivo per favorire la crescita del Paese. Auspico che il Governo, entro 12 mesi dall’approvazione del provvedimento, proceda a razionalizzare il sistema delle autorizzazioni, evitando lungaggini burocratiche e mettendo fine alle troppe incertezze interpretative che bloccano opere essenziali allo sviluppo economico e territoriale dell’Italia”.

Tra le misure principali: Decreti attuativi entro 12 mesi per garantire chiarezza e velocità. ⁠

Silenzio assenso: armonizzazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio con la legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e con il Testo unico dell’edilizia. L’obiettivo è l’applicazione sistematica del silenzio assenso, già esistente, anche nelle procedure paesaggistiche, per evitare interpretazioni soggettive e ricorsi.

Gli interventi di lieve entità non saranno sottoposti al parere della Soprintendenza e competeranno esclusivamente agli enti territoriali.

Per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale l’istruttoria e il parere saranno in capo alla competente Direzione Generale del MIC, bypassando le Soprintendenze territoriali.

Procedure semplificate per interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico, di rafforzamento della sicurezza del patrimonio culturale e di ripristino delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, senza bisogno di deroghe emergenziali.

Rinnovo automatico delle autorizzazioni paesaggistiche per eventi stagionali o ripetitivi.

Implementare il coordinamento fra Enti territoriali e MiC per assicurare la redazione, l'aggiornamento periodico e l'effettiva attuazione dei piani paesaggistici regionali.

Linee guida per la semplificazione: il Ddl prevede l’emanazione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore, di linee guida per assicurare l'esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale, anche con riferimento al regime del supplemento istruttorio, alla chiara distinzione tra interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato e interventi soggetti al regime autorizzatorio ordinario.