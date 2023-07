Ddl Nordio, Mattarella dà l’ok all’invio alle Camere. Il centrodestra boccia la direttiva Ue anticorruzione

Roma, 19 luglio 2023 - Il ddl Nordio sulla giustizia approderà alle Camere. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha infatti autorizzato la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. Il provvedimento, dunque, inizierà il suo iter dal Senato.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (Ansa)

Lo scontro con le toghe e le polemiche

Il via libera formale dal Quirinale arriva dopo che, nei giorni scorsi, i temi della giustizia sono stati al centro di un colloquio tra il capo dello Stato e la premier Giorgia Meloni. Colloquio nel quale si è puntato a stemperare il clima infuocato per lo scontro tra Palazzo Chigi e le toghe dell'Anm, mentre ancora sono sul tavolo i casi Delmastro, Santanchè e La Russa junior. Ad agitare le acque poi si erano aggiunte anche le parole del Guardasigilli Carlo Nordio che aveva lasciato intendere ci fosse l'intenzione di intervenire sul concorso esterno in associazione mafiosa.

Questa mattina, dopo aver presenziato al comitato per l'ordine e la sicurezza a Palermo nel giorno delle cerimonie in ricordo di Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta uccisi dalla mafia, Meloni ha definito una "opinione" quella di Nordio e ha ribadito che il tema del concorso esterno non è nel programma di governo (poco dopo il ministro al question time le faceva l'eco aggiungendo con una punta di fastidio: "auspico che questa polemica sterile oggi si chiuda").

Opposizioni sul piede di guerra

Il percorso della nuova riforma della giustizia in Parlamento si annuncia però in salita, con le opposizioni già sul piede di guerra su una materia altamente divisiva. Tra le principali misure contenute nella riforma proposta dal ministro Carlo Nordio e approvata dal Consiglio dei ministri il 15 giugno scorso, ci sono l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, modifiche al reato di traffico di influenze illecite, la stretta sulla pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, la nuova disciplina dei casi di appello del pubblico ministero.

Bocciata la direttiva europea

Intanto si apre un altro fronte, in commissione Politiche Ue della Camera, con la bocciatura della direttiva europea sulla lotta alla corruzione arrivata con il voto della maggioranza e Iv, contrari i Cinque Stelle e il Pd. Nella direttiva, hanno denunciato i Cinque Stelle, si "ribadisce che l'abuso d'ufficio è un reato fondamentale nella lotta alla corruzione che non può essere abolito come vorrebbe fare il ministro della Giustizia Nordio. Una bocciatura clamorosa non solo perché va contro le raccomandazioni del presidente Mattarella e le rassicurazione della stessa premier Meloni, ma anche perché il parere di maggioranza è motivato con l'argomentazione falsa che l'Unione europea non ha competenza, secondo loro, "in materia di armonizzazione delle legislazioni nazionali".