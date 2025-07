Ddl femminicidio, ok del Senato all’unanimità. Meloni: “Aiuterà a combattere questa piaga”. Cosa succede ora

Roma, 23 luglio 2025 - L'Aula del Senato ha approvato, questa mattina all'unanimità, il disegno di legge per l'introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne. Il provvedimento passa all'esame della Camera.

"Accolgo con particolare soddisfazione l'approvazione all'unanimità, in Senato, del disegno di legge di iniziativa governativa che punta ad introdurre il delitto di femminicidio come reato autonomo nel nostro ordinamento. L'Italia è tra le prime Nazioni a percorrere questa strada, che siamo convinti possa contribuire a combattere una piaga intollerabile", afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Ringrazio tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, per aver sostenuto compattamente questa proposta e per aver contribuito a migliorarla. Ora il testo passa alla Camera e mi auguro che l'iter possa concludersi rapidamente", conclude.

Il provvedimento, alla luce delle corpose modifiche introdotte in Commissione giustizia, si compone di 14 articoli e introduce il nuovo reato autonomo di femminicidio (art. 577-bis del Codice penale), punito con l'ergastolo quando l'omicidio avviene per motivi di controllo, possesso, dominio, rifiuto o odio verso la donna. Si rafforzano le aggravanti nei casi di violenza domestica, sessuale o persecutoria e si introducono numerose tutele processuali e penitenziarie per le vittime e i familiari, compresa la confisca obbligatoria dei beni, l'obbligo di ascolto rapido della persona offesa e la possibilità per i minori vittime di accedere autonomamente ai centri antiviolenza. Infine, è previsto un investimento in formazione per magistrati, sanitari e operatori, un aggiornamento dei criteri per l'accesso ai benefici penitenziari e misure economiche a tutela degli orfani. "Non accetto le critiche di chi dice che il femminicidio altro non è che un omicidio aggravato: stiamo introducendo un reato totalmente diverso, cioè quello che prevede l'ergastolo per un uomo che uccide una donna come forma di discriminazione, come atto di prevaricazione: ecco perché è particolarmente grave, ecco perché questa novità sarà particolarmente rilevante", spiega Giulia Bongiorno, presidente Commissione Giustizia del Senato, relatrice del ddl. L'altra relatrice, la senatrice di Fdi Susanna Campione, sottolinea invece che "è un provvedimento molto importante che disciplina una materia molto delicata, che desta grandissimo allarme sociale, ed è un provvedimento che la maggioranza degli italiani aspettava, e soprattutto la cosa che più mi riempie d'orgoglio è che questo provvedimento nell'aula del Senato è passato all'unanimità, così come era passato all'unanimità in Commissione Giustizia". Campione, componente della Commissione Femminicidio, afferma: "Per raggiungere questo obiettivo abbiamo fatto un grandissimo lavoro, non è stato facile ma sia la presidente Bongiorno che io avevamo ben chiaro fin dall'inizio che su questa materia la politica non si potesse dividere. E quindi abbiamo adoperato tutti i nostri sforzi per contemperare le diverse sensibilità politiche, per arrivare a un provvedimento condiviso".