Ddl Conti correnti all’esame della Camera. Cosa prevede la proposta di Noi Moderati

Roma, 22 luglio 2025 – Dopo il via libera all'unanimità in commissione Finanze alla Camera, la proposta di legge sull'obbligo per la banca all'apertura di un conto corrente è arrivato all'esame dell'Assemblea di Montecitorio, per l'avvio della discussione generale.

Il provvedimento prevede, in particolare, l'introduzione nel Codice civile del nuovo articolo 1857-bis, il quale, chiarisce il relativo dossier del Servizio studi della Camera, prescrive in capo alla banca, da un lato, l'obbligo di stipulazione di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda e, dall'altro, l'impossibilità di recedere dal contratto, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, in caso di saldi attivi, se non per motivi gravi e documentati.

"La proposta sui conti correnti bancari di Noi Moderati - ha evidenziato Pino Bicchielli, vicecapogruppo alla Camera di Noi Moderati, intervenendo oggi in Aula a Montecitorio - è di rilevante importanza per la tutela dei diritti dei cittadini italiani e mira a garantire il diritto fondamentale a un conto corrente di base e impedire che gli istituti di credito possano procedere alla chiusura arbitraria dei rapporti bancari senza giustificato motivo".

La normativa attuale - ha spiegato Bicchielli - "consente alle banche di recedere unilateralmente dal contratto di conto corrente anche in assenza di giusta causa, generando situazioni paradossali per i cittadini. La proposta di legge introduce un principio chiaro: le banche non potranno più recedere unilateralmente dai contratti di conto corrente, né rifiutarne l'apertura, salvo che per motivi legati a concreti rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo".

Lupi: “Così si rafforzano inclusione sociale e pari dignità”

Secondo l'esponente del partito guidato da Maurizio Lupi "la proposta di legge avanzata da Saverio Romano rappresenta un tassello fondamentale della costruzione di un rapporto trasparente ed equilibrato fra utenti e istituti bancari. Garantire il diritto universale al conto corrente significa rafforzare l'inclusione sociale e la pari dignità economica di tutti i cittadini. Invito tutti i colleghi a sostenere la proposta di legge per dare un segnale concreto di riequilibrio a favore dei cittadini", ha concluso Bicchielli. Anche secondo il deputato di Fratelli d'Italia Guerino Testa, segretario in Commissione Finanze e relatore della proposta di legge (Romano- Bagnai) in Aula.

"Si tratta di una misura decisiva per sostenere l'inclusione finanziaria. La materia fu affrontata nella scorsa legislatura, senza riuscire all'approvazione definitiva. Il Governo Meloni, invece, ancora una volta sta dimostrando di rispettare il patto con i cittadini approvando i punti del programma per cui è stato eletto", ha concluso Testa.

Movimento 5 Stelle

Non canta vittoria invece il capogruppo del Movimento Cinquestelle in commissione Finanze, Enrica Alifano. "In tutta sincerità, infastidisce non poco - evidenzia Alifano - sentire esponenti della maggioranza enfatizzare il ddl sui conti correnti nel momento in cui nel Paese imperversa un risiko bancario che mette a rischio i risparmi degli italiani. A parte alcune norme costruite in modo piuttosto contraddittorio, soprattutto in tema di antiriciclaggio, sulla carta tutti accolgono positivamente una maggiore inclusione finanziaria e il diritto dei cittadini ad avere un conto corrente. Ma il Centrodestra - incalza la deputata M5s - non può far finta di niente. Contestualmente, infatti, il Governo - spiega Alifano - sta sostenendo e indirizzando un risiko bancario lontano mille miglia dall'economia reale. In particolare l'Esecutivo ha messo in campo Mps, di cui il Mef ha ancora una partecipazione dell'11,7%, sostenendone la scalata a Mediobanca per supportare due azionisti-scalatori, i gruppi Caltagirone e Del Vecchio, che puntano solo a espugnare Generali. Allo stesso modo il Governo ha attivato un golden power in relazione all'offerta di Unicredit su Banco Bpm non per proteggere quest'ultimo, ma solo per appagare gli appetiti leghisti di presa su quella banca e aggregarla in un secondo momento alla stessa Mps".

Per il movimento di Conte "queste sono operazioni di potere personale in cui l'Esecutivo ha coinvolto anche le Casse previdenziali, protagoniste di vorticosi acquisti di pacchetti azionari bancari, funzionali alle varie scalate, laddove dovrebbero gestire con prudenza e trasparenza i soldi dei loro iscritti in vista dell'erogazione delle future pensioni. E' quindi triste l'ipocrisia della trattazione di un ddl sul diritto al conto corrente e contemporaneamente la gestione governativa di un risiko finanziario che minaccia i risparmi e le pensioni degli italiani".