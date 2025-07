Dazi La Ue affila le armi

I mercati non credono più di tanto alle minacce del presidente Usa: è l’effetto Taco (Trump always chickens out, Trump fa sempre marcia indietro) a far evitare un altro lunedì nero ai listini mondiali. Ma ciò non toglie che i vertici dell’Unione europea, dopo la lettera americana con dazi al 30 per cento, si muovano nella logica del doppio binario: da un lato, la trattativa con l’America, dall’altro, come hanno deciso i ministri degli Esteri dei 27 Paesi, con la formalizzazione del secondo pacchetto di contromisure da 72 miliardi di euro da far scattare il primo agosto se i negoziati dovessero andare male.

IL RILANCIO DI TRUMP

Trump insiste su Truth sulla tesi che il mondo si è approfittato degli Usa per troppo tempo. "Gli Stati Uniti d’America – scrive – sono stati derubati nel commercio (e nell’esercito!), da amici e nemici, allo stesso modo, per decenni". Un nuovo rilancio al quale, come è noto nella tattica dell’ex immobiliarista, fa seguire la riapertura della partita: "Siamo aperti al dialogo anche con l’Europa. Infatti, stanno venendo qui".

LE CONTROMISURE UE

Dopo la giornata del ramoscello d’ulivo teso da Ursula von der Leyen a Trump (la sospensione dei controdazi dal primo agosto), ieri a Bruxelles è stata la giornata della faccia feroce. "La sensazione era quella di essere prossimi a un accordo vantaggioso per entrambi", ha riconosciuto il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic accogliendo a Bruxelles i ministri competenti dei Ventisette, allineati nello stesso sentimento di "rammarico e delusione" per la lettera del tycoon. Stessi toni dal ministro degli Esteri della Danimarca, presidente di turno Ue, Lars Lokke Rasmussen: "I Paesi membri trovano del tutto inaccettabile e ingiustificabile" la decisione di imporre dazi al 30% all’Ue. Il risultato della riunione è drastico, ma attendista. Nello specifico, dopo le prime risposte Ue ai dazi mirati di Trump che valgono poco meno di 21 miliardi di euro e sono dirette a contrastare i dazi del 25% sull’acciaio e sull’alluminio europeo, ieri è arrivato il secondo pacchetto Ue da 72 miliardi di euro come risposta ai dazi "universali" del 10% annunciati dalla Casa Bianca tra il 5 e il 9 aprile: riguardano un mix di beni industriali, prodotti agroalimentari di alta gamma, fino al bourbon del Kentucky e alle aragoste del Maine, passando per agrumi, cosmetici e moda.

FALCHI E COLOMBE

Dietro il varo del nuovo pacchetto, però, si agitano posizioni non univoche nelle cancellerie del Vecchio Continente. La parola d’ordine è unità, ma sin dall’inizio della partita sui dazi le capitali, sia pur in maniera non plateale, hanno preso posizioni sensibilmente diverse, dividendosi sommariamente tra i falchi – ovvero coloro che non chiudono la porta ad una vera e propria guerra commerciale con Trump – e le colombe, legati alla linea morbida. Il fronte degli intransigenti è guidato da due capitali: Parigi e Madrid, ma anche Vienna e Copenaghen. Emmanuel Macron, nello specifico, ha più volte evocato il ricorso al cosiddetto bazooka, che implica interventi di varia natura tesi a penalizzare le Big Tech Usa. Senza escludere per di più anche lo strumento anti-coercizione che è l’arma finale contro le pressioni esterne: comporta l’esclusione delle imprese Usa dall’Europa. Italia e Germania, al contrario, guidano il fronte dei trattativisti a oltranza. Merz e Meloni sono impegnati in prima linea nel voler evitare l’escalation dello scontro. In questo quadro rientra anche la missione del Ministro Antonio Tajani negli Stati Uniti: "La mia sarà una missione politica – ha spiegato prima di partire il titolare della Farnesina, sottolineando come parlerà anche di commercio – fermo restando che la trattativa la fa l’Unione europea".