Davide Prosperi al Meeting di Rimini e il ruolo della Chiesa nel mondo

Roma, 26 agosto 2025 – Tra i relatori del Meeting di Rimini 2025 c’è anche Davide Prosperi, Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione. Il suo intervento è previsto per martedì 26 agosto nel corso dell’incontro ‘Un volto nella storia che continua ad accadere’. Prosperi – biochimico e docente universitario – è alla guida dell’associazione di CL dal novembre del 2021 ed è il primo laico a ricoprire questa carica.

Davide Prosperi

L’incontro con Davide Prosperi a Rimini

L’Auditorium isybank D3 ospiterà martedì 26 agosto a partire dalle 15 l’incontro intitolato ‘Un volto nella storia che continua ad accadere’. L’evento prende il via dall’uscita del volume ‘Un volto nella storia’, saggio di Luigi Giussani – fondatore di Comunione e Liberazione – pubblicato postumo da Rizzoli proprio nei mesi scorsi.

Il libro si interroga sul compito che la Chiesa ha nel mondo perché, secondo l’autore, ogni autentico tentativo umano di rispondere al bisogno di verità, giustizia, amore e libertà trova soddisfazione in essa.

Tra i relatori dell’incontro ci sarà Davide Prosperi, attuale Presidente di CL e da sempre impegnato nella promozione dei movimenti e delle associazioni laicali come strumenti di evangelizzazione. Prosperi non è nuovo alle partecipazioni al Meeting di Rimini: quella del 2025 sarà, infatti, la sua dodicesima presenza in Riviera.

Insieme a lui nel corso dell’incontro intervengono anche Margaret Karram, presidente Movimento dei Focolari e René Roux, rettore della Facoltà di Teologia di Lugano. L’evento è moderato da Silvia Guidi, giornalista dell’Osservatore Romano.