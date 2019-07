Strasburgo, 3 luglio 2019 - David Sassoli è il nuovo presidente del Parlamento europeo. L'esponente del Pd è stato eletto alla seconda votazione con 345 preferenze, dopo aver fallito la prima per soli 7 voti (ne ha totalizzato 325, mentre era richiesta la maggioranza assoluta di 332). Il risultato è stato annunciato dal suo predecessore Antonio Tajani, davanti alla plenaria riunita a Strasburgo.

GLI ALTRI CANDIDATI - I votanti sono stati 704, le schede bianche o nulle 37, i voti espressi 667, la maggioranza assoluta 334. Sassoli ha ottenuto 345 voti. La candidata dei Verdi Ska Keller ne ha presi 119, Sira Rego (Gue/Ngl) 43, Jan Zahradil (Ecr) 160. Tra i partiti italiani solo il Pd ha votato Sassoli. A quanto si apprende, Forza Italia si è astenuta, mentre Lega e Fdi hanno votato per Jan Zahradil (Conservatori Ecr). Il Movimento 5 Stelle ha invece lasciato libertà di coscienza.

Il discorso di Sassoli

"Tutti voi capirete la mia emozione in questo momento nell'assumere la presidenza del Parlamento Ue. Ringrazio il presidente Tajani per il lavoro che ha svolto, per il suo grande impegno e la sua dedizione a questa istituzione", ha detto Sassoli prendendo la parola subito dopo l'annuncio della sua elezione. "In questi mesi, in troppi, hanno scommesso sul declino di questo progetto, alimentando divisioni e conflitti che pensavamo essere un triste ricordo della nostra storia. I cittadini hanno dimostrato invece di credere ancora in questo straordinario percorso, l'unico in grado di dare risposte alle sfide globali che abbiamo davanti a noi", ha proseguito.

Sassoli ha sottolineato che all'Europa serve "recuperare lo spirito dei padri fondatori", "coniugare crescita, protezione sociale e rispetto dell'ambiente" e "rilanciare gli investimenti sostenibili". L'esponente del Pd ha sottolineato la volontà e l'impegno per incrementare "la parità di genere" e favorire "un maggior ruolo delle donne ai vertici dell'economia, della politica e del sociale".

"In questo momento, al termine di una intensa campagna elettorale, ha inizio una legislatura che gli avvenimenti caricano di grande responsabilità perché nessuno può accontentarsi di conservare l'esistente. Ce lo dice il risultato elettorale, ce lo testimonia la stessa composizione di questa Assemblea", ha detto ancora davanti all'assemblea di Strasburgo. "Siamo immersi in trasformazioni epocali: disoccupazione giovanile, migrazioni, cambiamenti climatici, rivoluzione digitale, nuovi equilibri mondiali, solo per citarne alcuni, che per essere governate hanno bisogno di nuove idee, del coraggio di saper coniugare grande saggezza e massimo d'audacia", ha aggiunto.

Sassoli ha poi voluto stigmatizzare le posizioni nazionaliste. "Non siamo un incidente della Storia, ma i figli e i nipoti di coloro che sono riusciti a trovare l'antidoto a quella degenerazione nazionalista che ha avvelenato la nostra storia. Se siamo europei è anche perché siamo innamorati dei nostri Paesi. Ma il nazionalismo che diventa ideologia e idolatria produce virus che stimolano istinti di superiorità e producono conflitti distruttivi".

Poi un passaggio sul tema migranti. "Signori del Consiglio Europeo, questo Parlamento crede che sia arrivato il momento di discutere la riforma del Regolamento di Dublino che quest'Aula, a stragrande maggioranza, ha proposto nella scorsa legislatura", ha sottolineato Sassoli. "Lo dovete ai cittadini europei che chiedono più solidarietà fra gli Stati membri; lo dovete alla povera gente per quel senso di umanità che non vogliamo smarrire e che ci ha fatto grandi agli occhi del mondo. Molto è nelle vostre mani e con responsabilità non potete continuare a rinviare le decisioni alimentando sfiducia nelle nostre comunità, con i cittadini che continuano a chiedersi, ad ogni emergenza: dov'è l'Europa? Cosa fa l'Europa? Questo - ha concluso - sarà un banco di prova che dobbiamo superare per sconfiggere tante pigrizie e troppe gelosie".