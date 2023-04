Da Mattarella assist a Meloni: "Sull’immigrazione serve la Ue. Ci sono norme preistoriche"

In visita a Varsavia, il capo dello Stato parla anche di immigrazione. A quattr’occhi con il presidente polacco, Andrzej Duda, poi in pubblico. A causa del clima arroventato che si respira in Parlamento su questo fronte è inevitabile che tutti spiino pure le virgole alla ricerca di un segnale che sveli il suo pensiero. Sergio Mattarella non gli dà soddisfazione: evita accuratamente di affrontare l’argomento spinoso della protezione speciale. Si concentra, invece, sull’impellenza di un drastico cambio di passo da parte dell’Europa. Da tutti i punti di vista, inclusa la necessità di rivedere gli accordi di Dublino. Si parla di corda in casa dell’impiccato.

Il presidente Mattarella con l'omologo polacco Andrzej Duda

Il presidente italiano ne è consapevole: come tutti quelli di Visegrad, la Polonia è uno dei Paesi che impediscono di mettere mano al trattato che regola la ‘prima accoglienza’. "Un problema di questa portata non può essere affrontato da un singolo Stato: deve farlo l’Unione Europea. È un tema che richiama la responsabilità dell’Unione e richiama a una nuova politica di immigrazione e di asilo, superando vecchie regole che sono ormai preistoria". La frecciata è indirizzata alla Polonia (i tantissimi profughi spingono ora Varsavia a cercare sponda in Europa) e a Bruxelles, dove sembra spuntare una maggiore consapevolezza del solito. Almeno: il presidente del Ppe, Manfred Weber, apre alle istanze del nostro governo: "Servono misure concrete di solidarietà verso l’Italia da parte degli altri Paesi Ue". Non solo annuncia un emendamento alla revisione del bilancio Ue per usare i fondi per costruire muri anti-immigrati ("necessari, se non è possibile fermare gli ingressi illegali in altro modo"), ma ottiene un dibattito sugli sbarchi nell’Eurocamera, anche se nel titolo si fa riferimento all’Italia e alla "necessaria soluzione europea per facilitare il salvataggio di vite", come chiesto a sinistra.

Che nel monito all’Europa di Mattarella ci fosse anche un riferimento alla posizione di Salvini e Meloni è possibile: hanno sempre ritenuto che il problema in Italia sia solo l’immigrazione clandestina, che con Dublino non ha niente a che fare. Ma soprattutto, perché vogliono evitare ogni tensione con i Paesi alleati dell’Est.

Ma nelle parole di Mattarella per il governo è di gran lunga più importante il sostegno pieno all’obiettivo principale della premier: fare dell’immigrazione un’emergenza europea. Insomma, se il discorso del Presidente era double face, l’aspetto favorevole all’esecutivo è di gran lunga più marcato. Tanto più che l’inquilino del Quirinale ha usato parole che suonano come un sostegno alla linea illustrata da Giorgia Meloni il 22 marzo alla Camera: "Sull’immigrazione serve un approccio globale, che non può prescindere dalla cooperazione con i Paesi africani". E il capo dello Stato non fa mistero della preoccupazione per la crisi in Sudan e per l’attività del gruppo Wagner in Africa "che deve richiamare l’allarme della Nato e della Ue: sta proprio all’Unione impegnarsi attivamente". A Palazzo Chigi l’hanno presa come una adesione totale: un’interpretazione forse un po’ forzata, ma non del tutto. Il Presidente sembra convinto dell’opportunità, per il bene del Paese, di agire di conserva con il governo evitando pressioni e tensioni. Per questo, pur non apprezzando probabilmente il decreto Cutro, è intenzionato a firmarlo, dal momento che viene da un esecutivo democraticamente eletto e, ove ci fossero problemi costituzionali, li affronterà la Consulta.

Il punto è che sugli argomenti essenziali – guerra e adesione alle direttive economico-finanziarie europee – l’inquilina di Chigi si sta dimostrando per il Colle del tutto affidabile. E del resto la posizione sull’Ucraina che Mattarella ha esposto ieri appare più vicina a quella della premier che a quelle più tiepide di Francia e Germania. "Dobbiamo dare un sostegno pieno a Kiev sotto ogni profilo". Si dichiara "inorridito" da alcuni comportamenti "disumani dei russi", e poi incalza: "Come dice il presidente Duda se l’Ucraina fosse lasciata alla mercé di questa aggressione, altre ne seguirebbero". C’è un filo rosso che lega migranti e guerra: ecco perché l’Europa unita si deve battere contro ogni impulso imperialista, frutto di esasperazioni nazionalistiche". La linea di Washington e di Palazzo Chigi: dove ieri sera regnava sincera soddisfazione.