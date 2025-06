Crosetto avverte:: "Sicurezza non garantita. Il mondo è cambiato, adesso cambi la Nato"

La sicurezza non è più garantita, il mondo è cambiato ed è il momento che anche la Nato cambi. Con i venti di guerra che spirano a pochi chilometri da casa e la situazione internazionale sempre più tesa, il ministro della Difesa, Guido Crosetto (foto), non nasconde la sua preoccupazione, così come non l’ha mai fatto da quando siede a via XX settembre. E spiega il suo pensiero: "Una volta Usa ed Europa erano il centro, ora c’è tutto il resto con cui va costruito un rapporto. La Nato non ha più ragione di esistere. Una volta il centro del mondo era l’Oceano Atlantico, ora è il mondo". Parole forti che racchiudono il ragionamento del ministro, sempre più convinto che l’Alleanza atlantica, nata per garantire la pace e la mutua difesa, "o diventa un’organizzazione che si prende questo compito parlando con il Sud del mondo, diventa quindi qualcosa di profondamente diverso, oppure non raggiungeremo l’obiettivo di avere sicurezza all’interno di regole che valgano per tutti". "Spesso parliamo come se vivessimo ancora 30 anni fa, ma tutto è mutato – evidenzia Crosetto –. Si parla di Europa come se contasse qualcosa; forse un tempo avrebbe potuto contare se si fosse data un ruolo che non si è data, se si fosse dotata di una politica estera o di una difesa. Ma è finito il suo tempo, e lo dico con tristezza". La conferma con le crisi mondiali. Dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, al conflitto israelo-palestinese sfociato poi nell’attacco all’Iran.