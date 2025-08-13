Crollo del Ponte Morandi. Via libera agli aiuti a sostegno dei parenti delle vittime

Via libera al Dpcm che attua la legge a sostegno delle vittime del crollo del Ponte Morandi. "Un atto di giustizia e di doverosa solidarietà verso le famiglie colpite dalla tragedia del 14 agosto 2018 a Genova", afferma in una nota il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "La legge numero 63 del 15 aprile scorso – spiegano dal Ministero guidato da Matteo Salvini (foto) – ha istituito uno strumento che riconosce finalmente i diritti delle vittime di simili tragedie. Il Dpcm traduce questo principio in aiuti concreti: sostegno economico per i parenti delle vittime, aiuti per chi è in difficoltà e prossimo alla pensione, borse di studio per accompagnare gli orfani nel percorso scolastico e universitario, opportunità di lavoro per chi ha perso l’occupazione e procedure semplificate per il riconoscimento della cittadinanza a chi vive regolarmente in Italia da anni". Il provvedimento, viene specificato, si aggiunge e prescinde dai risarcimenti che saranno stabiliti dalla magistratura. Nelle prossime settimane, saranno operative le procedure di erogazione, gestite dall’ente già incaricato di risarcire le vittime della strada. Accanto a questo intervento, il Governo ha avviato un programma straordinario di controlli e investimenti per la sicurezza delle grandi opere, "con l’obiettivo che tragedie come quella del Ponte Morandi non si ripetano mai più".