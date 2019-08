Roma, 8 agosto 2019 - La crisi di governo è uno spettro sempre più concreto. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è salito in tarda mattinata al Quirinale per un colloquio "informativo" con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un incontro durato circa un'ora, al termine del quale il presidente Consiglio è rientrato a piedi nella sede del governo. Il premier, che si è mostrato sorridente, non ha risposto alle domande dei cronisti che gli chiedevano notizie del colloquio. Ha ringraziato chi gli faceva gli auguri di buon compleanno - oggi festeggia i 55 anni - e ha semplicemente risposto: "Auguri e buon lavoro". A quanto si apprende quello al Quirinale sarebbe stato solo un colloquio per fare il punto della situazione. Non si sarebbe quindi parlato di apertura di crisi e tanto meno di dimissioni del premier.

Di Maio e il Movimento 5 Stelle

Dopo il diktat di Salvini, intanto, Luigi Di Maio ha annullato tutti i suoi impegni di oggi in Emilia e si è presentato intorno alle 11 a Palazzo Chigi insieme ai capigruppo M5s di Camera e Senato Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli. Una mattinata che è filata via apparentemente tranquilla, ciascuno nei propri uffici. Prima di arrivare nella sede dell'esecutivo, il vicepremier grillino è passato alla Camera per studiare insieme ai fedelissimi le possibili contromosse dopo la rottura della Lega.

Tra i nodi da sciogliere quello del taglio dei parlamentari che arriva in ultima lettura dopo le ferie. Ed è proprio Di Maio che, su Facebook, ha spostato l'attenzione sulla scadenza. "Il 9 settembre taglieremo definitivamente 345 parlamentari - scrive -. Manca solo l'ultimo voto e mi auguro nessuno si tiri indietro all'ultimo minuto, sarebbe gravissimo". Chiaro che, dovesse venir meno la maggioranza, salterebbe anche il varo del provvedimento. "Sarebbe un segnale al Paese. Il segnale di chi non vuol cambiare nulla", ha aggiunto confessando di essere stanco dei "giochini di palazzo" che "non ci sono mai piaciuti e questo dibattito sulle poltrone inizia a stancarmi". Perché "siamo andati al governo non per chiederle, ma per tagliarle. E lo abbiamo messo nero su bianco nel contratto, insieme alla Lega".

Il Movimento 5 Stelle sembra quindi intenzionato a proseguire l'avventura di governo. "Per noi si va avanti - dice il viceministro dell'Economia, la pentastellata Laura Castelli, c'è un contratto di governo". Fonti di Palazzo Chigi pentastellate all'ora di pranzo alzano il tiro. "Chiunque oggi aprisse una crisi di governo, l'8 agosto, si assumerebbe la responsabilità di riportare in Italia un governo tecnico. Sarebbe folle".

Salvini e la crisi di Governo

La spaccatura, annunciata, si è consumata prima con il voto delle mozioni Pro Tav, e la conseguente bocciatura di quelle Cinque Stelle contro la Torino-Lione, poi con la dura presa di posizione di Salvini. II leader della Lega ha fissato i paletti in un vertice con il premier Giuseppe Conte e quindi ha ribadito il suo diktat coram populo a Sabaudia. Maxi rimpasto e programma blindato, oppure si vota a ottobre: questa la linea del vicepremier del Carroccio. "Voglio risposte immediate, non mi interessano le poltrone", ha detto Salvini dal palco della cittadina laziale. Anche se il cambio di alcuni ministri sembra uno dei punti imprescindibili per mandare avanti il governo e mettere in piedi una sorta di Conte-bis.

Borsa e spread

Mentre Milano si accoda ai rialzi delle Borse europee, ignorando le vicende di governo, si registrano nuove tensioni sullo spread. Il differenziale Btp-bund vola a 210 punti base dai 200 della chiusura di ieri. Secondo fonti di mercato una potenziale crisi di governo sta iniziando ad avere un impatto sul differenziale di rendimento, con il tasso pagato dal Btp decennale che torna sia pur di poco sopra l'1,5%. Pesa anche - riferiscono le stesse fonti di mercato - l'attesa per la decisione dell'agenzia di rating Fitch, che domani dovrebbe rivedere il suo rating sovrano sull'Italia.