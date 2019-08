Roma, 10 agosto 2019 - Nel giorno delle stelle - e del governo - cadenti, la crisi che ha rotto il rapporto Lega-M5S è tutto un fermento di posizioni diverse. Matteo Salvini, candidato premier della Lega, vuol mettere il turbo ("Il Parlamento decida prima di Ferragosto") e torna all'attacco di M5S e Pd accusandoli di inciucio. Da parte sua il premier Conte si dice pronto a sfidare in Aula il leader della Lega, che contro di lui ha depositato la mozione di sfiducia. Quanto al Pd, tutti i dem negano la possibilità di un accordo con i pentastellati (come pure viceversa) e l'ex premier Matteo Renzi ci aggiunge un po' di veleno: "Accordi segreti? Non scherziamo: Salvini ha paura di me".

Ma il vero scontro si gioca tra i due 'ex' alleati e ha come campo di battaglia il taglio dei parlamentari e l'Iva. I 5Stelle chiedono di approvare intanto il taglio dei parlamentari, ipotesi su cui la Lega dice no, pensando a una trappola per rinviare le elezioni. Quanto all'Iva, la Lega chiede di votare presto per non farla aumentare e il M5s ribatte: Ora lo ammettono.

Salvini: "No a giochi di palazzo"

Le mozioni di sfiducia a Conte e Salvini

Sul terreno parlamentare è braccio di ferro sulla calendarizzazione della mozione di sfiducia al premier Conte, portata in Aula dalla Lega. Spetterà alla capigruppo di stabilire la data per il voto. Ma Salvini mette fretta: "Mi aspetto che il Parlamento si esprima il prima possibile e non dopo Ferragosto". "A me interessa adesso la fissazione della data delle elezioni, mi interessa che gli italiani sappiano quando vanno a votare, per avere un nuovo Parlamento e un nuovo governo che duri cinque anni e faccia la manovra economica".

Da sinistra - Pd e Leu - si chiede invece che prima della sfiducia a Conte si voti la mozione di sfiducia del Pd a Salvini, visto che è precedente. Oltretutto LeU giudica "inquietante" che Salvini rimanga "comunque in carica come Ministro dell'interno per gli affari correnti ed eventualmente per portare al voto gli italiani".

Salvini e la data delle elezioni

Nel suo tour elettorale delle spiagge, il leader del Carroccio mette i paletti: "A me interessa che gli italiani sappiano quando vanno a votare, per avere un nuovo Parlamento e un nuovo governo che duri cinque anni e faccia la manovra economica", spiega da Policoro, in Basilicata. E attacca l'alleato: "Prima si vota meglio è, chi rinvia l'appuntamento con le elezioni è perché vuole salvare la poltrona". Quanto a lui, "Io guardo avanti - dice - gli insulti dei Cinquestelle non rispondo sto preparando un governo stabile coraggioso e spero si voti il prima possibile, se non fossero arrivati troppi no non avremmo fatto quello che abbiamo fatto".

E come tweet fissato, il leader leghista posta la folla plaudente in uno dei suoi comizi serali sulle spiagge:

Chi perde tempo vuole solo salvare la poltrona. Per qualcuno #primalapoltrona, per noi #primagliitaliani 🇮🇹

No inciuci!

No governi tecnici!

No giochini di palazzo!

L’Italia dei SÍ non aspetta, la parola subito al Popolo! pic.twitter.com/TInsnOeTde — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 9 agosto 2019

Di Maio sulla crisi di governo

Di Maio su Facebook continua a prendersela con la Lega: "In queste ore mi sembra che siano proprio in preda al panico, provano ogni giorno in tutti modi ad arrampicarsi sugli specchi per giustificare una scelta che è stata fatta per puro egoismo. E' così, senza giri di parole. Così egoistica da fargli rivoltare contro i loro stessi sostenitori, che da giorni sulle loro pagine social hanno iniziato ad attaccarli - scrive - Ora, siccome la Lega è in difficoltà, ha iniziato a buttarla in caciara con un fantomatico inciucio Pd-M5S".

Poi l'accusa vera: "Gli italiani stanno affrontando una crisi di governo assurda voluta dalla Lega. Evidentemente in questo anno la Lega ha passato il tempo a controllare i numeri dei sondaggi. Hanno fatto cadere il primo Governo vicino al popolo dopo decenni di sanguisughe, portandoci a votare in autunno. Non si votava in autunno dal 1919, non so se lo sapevate. Esattamente da 100 anni. Questo Governo ha fatto un mare di cose e non lo dico con arroganza, ma semplicemente considerando i dati. Anche l'inganno prima o poi si paga. Basta vedere che fine ha fatto quello dello 'stai sereno'", afferma riferendosi a Matteo Renzi.

Renzi smentisce accordo Pd-M5s

L'ex premier dem rispolvera la sua sagacia toscana: "Oggi i giornali sono pieni di retroscena su accordi segreti tra noi e i Cinque Stelle - scrive Matteo Renzi su Facebook - Qualcuno già ipotizza che io possa votare la fiducia a Fico premier. E perché non Toninelli premier allora? O Di Battista? Sono ragazzi così preparati e competenti ... Dai, ragazzi, non scherziamo". E continua: "Io non faccio accordicchi segreti, io parlo con interviste, con interventi, con post".

La vicesegretaria del Pd Paola De Micheli spiega: "Non esistono le condizioni politiche per un altro governo, almeno con il Pd: è la linea che la direzione nazionale ha approvato 15 giorni fa all'unanimità". E ancora: "La manovra che ci aspetta, da 23 miliardi, ritengo debba essere fatta dopo un chiaro mandato popolare. Se ci sono le elezioni, come auspichiamo, siamo pronti".

Cottarelli

Fra i nomi che circolano in queste ore nel caso - al momento non molto quotato - di un governo 'tecnico' che traghetti il Paese alle elezioni c'è anche quello di Carlo Cottarelli che non si tira indietro quando gli si chiede di commentare la crisi dell'esecutivo. "Il problema fondamentale è che la prossima legge di bilancio è quasi impossibile da fare perché si trattava di mettere insieme le esigenze di Salvini che voleva la flat tax, quelle di Di Maio con il reddito di cittadinanza e quelle di Tria - dice Cottarelli, a Caccuri per il premio letterario omonimo - . Sarebbe stato necessario andare a ottobre con una legge che era un compromesso, perché sarebbe stato un Salvini in versione ridotta, ovvero avrebbe dovuto cedere rispetto alle sue promesse. Credo che sia questo il motivo della rottura di governo, che comunque ci sarebbe stata". L'ex presidente del Consiglio incaricato, che si fece da parte proprio per la nascita del governo politico Lega-M5s, non ha fatto nessun riferimento a un suo eventuale ruolo nel dopo crisi.