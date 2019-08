Roma, 5 agosto 2019 - Matteo Salvini - in rientro a Roma dai fasti del Paapete – è molto curioso di vedere se “al Senato oggi ci saranno i numeri”, per la maggioranza di governo. Trattasi del primo caso di vicepremier che, sotto sotto, si augura non ci siano. Invece, Luigi Di Maio, prega e auspica che ci siano perché una crisi di governo il suo partito, messo male come è, proprio non se la può permettere. Nemmeno Di Battista, che è tornato a pungere Salvini l’altra sera, alla Versiliana, pensa che ci sarà la crisi, ma Salvini vuole mandarlo ‘a f.’. Conte, ovviamente, fa preghiere e auspici che i voti ci siano e le opposizioni pure, che di votare non sono affatto pronte. Vediamoli, allora, questi benedetti numeri, se ci sono. Si tratta, va detto in premessa, dell’ultimo passaggio parlamentare del decreto-legge Sicurezza bis, già licenziato dalla Camera, che il 13 agosto, però, decadrebbe. Dunque, va approvato così com’è e basta, per Salvini.

Il governo, su esplicita richiesta della Lega, porrà la questione di fiducia e, dato che devono passare le canoniche 24 ore dall’annuncio al voto (che, al Senato, coincide con il voto finale sul testo), la giornata di oggi se ne andrà via per la discussione generale, mentre dichiarazioni di voto dei gruppi e voto finale si terranno, di sicuro, non prima di martedì 6. Una settimana ‘tosta’, quella che attende il governo e che sarà chiusa da un cdm (l’ultimo prima della pausa estiva) in programma mercoledì e da una conferenza stampa che il premier ha già messo in agenda per il giorno dopo, giovedì. Inoltre, sempre al Senato, mercoledì 7 agosto, si discutono le diverse mozioni parlamentari sulla Tav. Ma anche se, politicamente, sulla Tav, si renderà plasticamente evidente la spaccatura profonda tra Lega – che voterà tutte le mozioni Sì-Tav che presenteranno le diverse opposizioni (FI, FdI, centristi e anche quella del Pd) – e 5Stelle, che si ritroveranno soli soletti, in compagnia dei soli senatori di LeU che stanno nel Misto, a votare la mozione ‘No-Tav’, è il voto di fiducia sul dl sicurezza bis il vero busillis.

Sulla carta, la maggioranza di governo è autosufficiente. Pur avendo perso diversi pezzi per strada, specie nell’M5S (la fiducia al governo Conte prese 174 sì), oggi conta su 165 voti (107 M5S e 58 Lega) più due senatori del Maie che siedono nel Misto e votano sempre con il governo. Il totale fa 167, cioè sei voti in più del cosiddetto ‘quorum’ (161) quando l’assemblea è nel suo ‘plenum’ (321 voti, compresi i sei senatori a vita, oltre ai 315 senatori elettivi). Ma sono almeno cinque i senatori pentastellati che possono venire meno, anche se sarà messa la fiducia: Fattori, che lo ha già annunciato, Airola, Campolillo, La Mura, Mantero.

Dunque, con un secco -5 la maggioranza andrebbe a 162 voti, solo uno in più del quorum, e – dentro la Lega – Umberto Bossi di certo non ci sarà in quanto malato. In realtà, su ogni provvedimento, basta che i sì battano i no e le opposizioni, anche se votassero tutte contro la fiducia, a ranghi compatti (cosa che non sarà), arrivano a 141 voti. Inoltre, le assenze ‘tattiche’ di alcuni senatori di FI (quelli vicini al governatore ligure Toti) e di FdI, che sono pronti a uscire dall’aula, verranno di fatto in aiuto del governo. La maggioranza, dunque, il governo la otterrà e Salvini dovrà rinviare la crisi a data da destinarsi, non prima di settembre.