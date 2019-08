Roma, 9 agosto 2019 - L'apertura della crisi di governo conduce ad una fase estremamente delicata per la politica italiana. Diversi gli scenari possibili che si aprono all'interno del quadro politico nostrano. Attraverso questo piccolo vademecum, ecco spiegato il significato di espressioni che - in questi giorni - ricorrerrano spesso all'interno del dibattito mediatico e politico.

RIMPASTO: si verifica quando un governo ottiene di nuovo la fiducia dalle Camere, dopo aver però cambiato qualche ministro o sostituito uno o più partiti di maggioranza con altri. Si parla in questo caso di 'bis' (nel caso attuale si tratterebbe del Conte bis).

REINCARICO: per avere un rimpasto il presidente della Repubblica deve dare di nuovo l'incarico di formare il governo allo stesso presidente del Consiglio che si è appena dimesso. E dunque gli affida il reincarico.

RIMANDARE ALLE CAMERE: accade quando il presidente della Repubblica chiede al presidente del Consiglio di verificare se ha ancora la maggioranza, mandandolo alle Camere per ottenere il voto di fiducia.

VERIFICA DELLA MAGGIORANZA: nel passaggio alle Camere si ha una verifica della tenuta della maggioranza, solitamente serve il voto dei deputati, può anche anche bastare il pronunciamento dei capigruppo.

CRISI DI GOVERNO: si verifica quando - per diversi motivi - il governo non ha più la fiducia della sua maggioranza o in caso di dimissioni del presidente del Consiglio. A questo punto comincia un iter gestito dal presidente della Repubblica che porta o a un nuovo governo o a elezioni.

DIMISSIONI: quando il presidente del Consiglio, salito al Colle, comunica al presidente della Repubblica che non intende proseguire nel suo incarico. Il Capo dello Stato può chiedere al premier di provare a formare un nuovo governo (e gli affida il reincarico) oppure accetta le sue dimissioni.

DIMISSIONI IRREVOCABILI: il presidente del Consiglio non accetta il reincarico e lascia definitivamente palazzo Chigi. Il presidente della Repubblica può quindi dare l'incarico a un altro, dopo aver svolto le consultazioni, oppure può sciogliere le Camere se non c'è nessuna maggioranza per un altro governo.

PARLAMENTARIZZAZIONE DELLA CRISI: in passato le crisi di governo sono state spesso gestite tutte in consultazioni più o meno formali e non sono passate dal voto delle Camere. Due sole volte il premier - in entrambi i casi si è trattato di Romano Prodi - ha chiesto di seguire alla lettera la Costituzione per decretare la crisi di governo con un voto di sfiducia di Camera o Senato.

GOVERNO POLITICO: si tratta di un governo che può vantare una maggioranza politica coesa, derivata dal voto delle elezioni politiche in base ad accordi sul programma e, in linea di massima, sul nome del presidente del Consiglio.

GOVERNO ISTITUZIONALE: in questo caso si tratta di un governo che - nell'impossibilità di avere un governo politico - viene guidato da una figura istituzionale; solitamente uno dei due presidenti di Camera o Senato.

GOVERNO DEL PRESIDENTE: è un governo il cui presidente del Consiglio viene scelto dal presidente della Repubblica in quanto figura di spicco e prestigiosa, anche se non politica. Sulla stessa linea anche il programma di governo: fortemente suggerito dal Capo dello Stato.

GOVERNO TECNICO: si intende un governo guidato da una personalità tecnica, di solito proveniente dal mondo economico e non eletto alle elezioni, chiamato dal Capo dello Stato in una fase di fibrillazione delle istituzioni per una crisi economica. La stampa internazionale, per esempio, qualificò il governo Monti come un 'governo tecnico d'emergenza'.

GOVERNO DI SCOPO: un governo che può essere guidato da un politico, un tecnico o una carica istituzionale, ma ha un programma chiaro e delimitato a pochissimi punti. Solitamente si tratta di uno o due punti di programma, che vanno dall'approvazione della legge di bilancio a una riforma istituzionale o elettorale.

GOVERNO ELETTORALE: una sottocategoria del governo di scopo è il governo elettorale. Nasce solo per portare il Paese al voto e cessa di esistere quando entra il carica il governo nato dalle urne.

APPOGGIO ESTERNO: alcuni gruppi parlamentari possono decidere di non far parte della maggioranza, di non entrarvi, ma di permettere comunque che il governo nasca. I parlamentari di questi gruppi non votano contro la fiducia, ma nemmeno a favore: di solito o si astengono o non partecipano al voto.

ELEZIONI ANTICIPATE: veniamo ora ad una casistica che potrebbe incarnare l'attuale empasse politico. Se, dopo una crisi di governo, nessuno dei tentativi possibili ha successo, si va ad elezioni politiche prima che termini il tempo naturale previsto di 5 anni.