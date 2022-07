Crisi di governo, il pallino torna in mano a Berlusconi

E così, dopo quasi trent’anni, si torna più o meno al punto di partenza: decide Berlusconi. Non solo solo lui, certo, ma molto. Il destino di questa crisi di governo (al momento solo virtuale, visto che l’esecutivo Draghi è nella pienezza dei suoi poteri) risiede in buona parte nelle mani del Cavaliere. C’è Draghi, ovviamente, che dovrà decidere che atteggiamento tenere di qui a mercoledì, come comportarsi di fronte alle bizze dei Cinquestelle, ma a guardarci bene la margherita da sfogliare per il premier potrebbe non rivelarsi foltissima. E’ infatti evidente che, a meno di clamorosi svarioni o forzature dei grillini (tutt’altro da escludere, visti i soggetti) non sarà semplice per Draghi dire di no alle innumerevoli pressioni esterne e interne che stanno arrivando. Palazzo Chigi non fa niente per nasconderle, anzi, alcune le sta facendo filtrare, segno che il premier desidera che si sappia che tutto il mondo vuole che lui resti. Dato quindi per assodato che alla fine Draghi possa mettersi a disposizione (non è del tutto così, ma per amore di ragionamento diamolo) il pallino adesso è in mano al centrodestra di governo, e tra i due partner in particolare al Cavaliere. Ambedue vogliono andare a votare, ma ovviamente non sono disposti a pagare il prezzo politico di una «crisi provocata». In teoria non sarebbe niente di che (visto poi che le urne arriverebbero comunque cinque mesi dopo), ma che in Italia non ha mai portato troppo bene. Siccome però stavolta il prezzo politico di questa la manfrina ("tarantella", la chiama Renzi) sta andando in conto a Conte e i suoi cari (almeno questa è la percezione generale, e ogni giorno che passa si fa fatica a uscire da questa interpretazione) il Cav e Salvini potrebbero essere tentati a sfruttare il pertugio politico che i grillini incautamente ...