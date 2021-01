Roma, 14 gennaio 2021 - Si consuma la crisi di governo dopo lo strappo di Italia Viva, che ha ritirato le ministre Bellanova e Bonetti. Intorno alle 16 il premier, Giuseppe Conte, è salito al Colle per aggiornare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla situazione politica, dopo il passo indietro della delegazione di IV. Non per dimettersi, assicurano fonti di governo all'Adnkronos. Nell'incontro il capo dello Stato ha firmato il decreto con il quale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, vengono accettate le dimissioni rassegnate da Teresa Bellanova dalla carica di ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali: Il relativo interim del ministero dell'agricoltura è stato assunto dal premier Conte. E' stato accolto anche il ritiro di Elena Bonetti dalla carica di ministro senza portafoglio e di Ivan Scalfarotto, sottosegretario di Stato. Conte ha anche rappresentato "la volontà di promuovere in Parlamento l'indispensabile chiarimento politico, mediante comunicazioni alle Camere", riferisce una nota del Quirinale.

Conte continua a ripetere a diversi 'big' della maggioranza di avere i numeri e di non volersi sottrarre a una verifica. La strada ipotizzata al momento sarebbe quella di un passaggio in Parlamento per chiedere la fiducia senza presentare le dimissioni, potendo poi contare sull'apporto di un gruppo di responsabili.

Nel frattempo, il centrodestra chiede la sospensione dei lavori sia al Senato che alla Camera perché il premier Conte vada in aula a riferire. Una richiesta "corretta" e "legittima" a cui hanno aderito anche i capigruppo di Pd, Leu e M5s. Per questo motivo sia la presidente Elisabetta Casellati sia il presidente Roberto Fico hanno convocato le rispettive conferenze dei capigruppo, mentre Pd e M5s riuniscono i loro vertici.

La crisi di governo spiegata in 5 punti

Conte dovrà comunque mettere sul tavolo già nelle prossime ore una decisione su come affrontare la crisi, cioè se dimettersi per aprire il tentativo di un nuovo governo o andare in Parlamento a verificare la sua maggioranza. Ieri, durante l'incontro al Quirinale, il presidente Mattarella lo ha invitato a una soluzione in tempi brevi.

La richiesta di un nuovo scostamento di bilancio e poi il varo del decreto Ristori sono i due passaggi che potrebbero precedere l'informativa in Aula del premier, pronto intanto all'interim delle due ormai ex ministre renziane.

Pd

Il Partito democratico paventa la possibilità di andare al voto a giugno. "I cosiddetti responsabili non ci sono, la maggioranza dopo lo strappo con Renzi non esiste più, quindi è reale il rischio di elezioni a giugno", è l'analisi di fonti dem che allontanano l'ipotesi di sostegni alla maggioranza che, spiegano, al momento non ci sono. Ma anche ricucire con Italia Viva sembra una chimera, visti i veti di Conte e M5s. Ne consegue che la situazione vada, vista la mancanza di alternative percorribili, verso il voto a fine primavera.

Nicola Zingaretti spiega: "Per noi è impensabile qualsiasi collaborazione di governo con la destra italiana, sovranista e nazionalista. Le immagini di Washington ci dicono quanto pericolosa sia quella deriva. Ha vinto Biden. L'Europa sta marciando su una linea di unità e di attivo intervento positivo. Noi non ci possiamo permettere di governare con chi si è identificato con Trump e ha costantemente manifestato un sentimento anti europeo". "Sbagliato dopo vittoria Biden favorire scenari che ridanno fiato come è accaduto con la scelta di Renzi, agli alleati di Trump".

Poi l'affondo del segretario dem: "C'è un dato che non può essere cancellato dalle nostre analisi. Ed è a questo punto l'inaffidabilità politica di Italia Viva. Che è un dato presente e che io credo, e questo dovremmo tenerlo in considerazione, comunque, per come avvenuto mina la stabilità in qualsiasi scenario si possa immaginare un coinvolgimento e una nuova possibile ripartenza".

Preoccupato il vicesegretario dem Andrea Orlando: "Il piano di ricostruzione, le risorse europee, non potranno essere utilizzate senza un governo", mentre il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri la butta sulle perdite: "Solo oggi con le aste di titoli di stato l'Italia e gli italiani, per effetto dell'aumento dello spread, hanno perso quasi 8 milioni, 7,6 milioni bruciati per quello che è successo ieri", ha fatto notare. Poi lo sfogo: "Si voleva il Mes per fare risparmiare l'Italia? Oggi sta accadendo l'opposto, mi sembra evidente che non era quella la ragione fondamentale".

I perché della rottura di Renzi con la maggioranza

Di Maio

Nuovo (ennesimo) appello di Luigi Di Maio, rivolto a "tutti i costruttori europei che, come questo Governo, in Parlamento nutrono la volontà di dare all'Italia la sua opportunità di ripresa e di riscatto". Il ministro degli Esteri aggiunge: "Insieme, possiamo mantenere la via. Guardiamoci intorno e troveremo un Paese che chiede di essere ascoltato. Non possiamo permetterci di ignorarlo. Noi gli daremo voce fino alla fine".

L'appoggio di Grillo a Conte

Chi sicuramente si schiera con in premier è Beppe Grillo. "#ConTe" è infatti il breve ma esplicito postche il co-fondatore del Movimento 5 Stelle ha pubblicato su Twitter per commentare la crisi di Governo corredandolo di una sua foto con Conte.

Il centrodestra

Dal canto loro Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia ribadiscono la richiesta di parlamentarizzare la crisi di governo e tornano a chiedere un intervento di Conte in Senato. Insomma, il premier non può prendere tempo "per cercare di ramazzare nuove preferenze", dice l'azzurra Anna Maria Bernini, mentre per il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo bisogna "verificare se esiste ancora una maggioranza in Parlamento, altrimenti Conte può salire al Colle e rassegnare le dimissioni". Per FdI Alberto Balboni sottolinea che l'opposizione ha "diritto di chiedere che Conte venga in Aula, sempre che non preferisca dimettersi come sarebbe corretto, per spiegarci perché le ministre si sono dimesse e per verificare se un governo c'è ancora".

A 'L'aria che tira' su La7 Matteo Salvini, su un ipotetico governo di centrodestra sottolinea: "Io penso che i numeri le idee e i progetti ci sono, ma mi devono dare la possibilità, se mi dicono: provaci tu, fammi vedere se hai gli uomini e i numeri noi siamo pronti domani mattina".

Scontento della crisi il presidente del Veneto Luca Zaia: "Ci mancava solo la crisi politica, il momento più sbagliato per avere instabilità di governo. Spero si risolva tutto velocemente anche se penso sia chiaro a tutti che non ci sarà un Conte-ter. A elezioni non si andrà penso, se ci fossero in questo momento sarebbe uno scenario veramente problematico sia per i tempi di attesa per avere un nuovo governo che per il rispetto delle norme sanitarie".

Bonetti

E oggi parla anche l'ex ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. "Noi abbiamo rassegnato le nostre dimissioni nelle mani del presidente Conte, lui le ha accettate e a questo punto si apre lo spazio della politica. E' quello che stiamo chiedendo - dice Elena Bonetti intervenendo a Radio InBlu -. Noi le poltrone le abbiamo restituite. Ci siamo con la nostra responsabilità e io confido che alla fine la politica prevalga perché l'Italia merita un'assunzione di responsabilità". Bonetti però non chiude la porta a Conte e al suo esecutivo. "Siamo disposti" a rimanere in maggioranza, dice in un'altra intervista a Radio 24 'Il Sole 24 ore'. "Le mie dimissioni sono lo spazio perché questo tavolo si apra per le risposte da dare al Paese. Noi sgombriamo il campo, adesso si faccia la politica, noi ci stiamo".