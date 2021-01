Roma, 13 gennaio 2021 - Resa dei conti sulla crisi di governo. Oggi sapremo se Renzi ritirerà il suo appoggio a Conte e vedremo delineati i prossimi scenari. La rottura è nei fatti, annunciata da giorni e consumata nel Cdm di ieri notte. Il via libera al Recovery plan è arrivato con l'astensione delle ministre di Italia Viva, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. Lo scontro si è spostato sul Mes, eterno pomo della discordia tra il premier e l'ex rottamatore. Alla crisi manca ancora l'ufficialità che dovrebbe arrivare nella conferenza stampa fissata per le 17:30 con Renzi, Bellanova, Bonetti e il sottosegretario Scalfarotto.

Le ultime notizie

In queste ore prosegue il lavoro dei pontieri, nel disperato tentativo di ricucire una ferita che pare insanabile. "Nasce il governo Conte-Mastella", diceva ieri Renzi, pronto a passare all'opposizione. "Se va fino in fondo, non potrà più esserci un governo con Italia Viva", la sfida lanciata dal premier che pensa di andare in Aula per la conta.

In mattinata Di Maio lancia l'ennesimo appello: "Servono serietà e responsabilità in questo momento storico - scrive il ministro degli Esteri su Facebook -. Tutti facciano un passo indietro per amore del Paese", aggiunge. Sulla stessa linea Enzo Amendola, titolare degli Affari europei: "È un momento in cui bisognerebbe ascoltare il paese, l'interesse generale della nazione e muoversi di conseguenza", dice a RaiNews. "C'è un metodo, quando ci si siede si dialoga, si ascolta, si migliorano le posizioni".

E da Roberto Speranza, durante l'intervento alla Camera sul nuovo Dpcm, arriva un messaggio di "responsabilità" per l'unità "a Roma come in tutte le regioni d'Italia".

Molteplici gli scenari della crisi di governo, ma tutti con un comune denominatore: Sergio Mattarella. Sarà lui, se Conte dovesse salire al Colle dopo il ritiro della delegazione di Italia Viva, ad avere l'ultima parola. Il premier è convinto di avere i numeri in Senato anche senza i renziani, recuperando l'appoggio dei responsabili. Pronti a sostenerlo ci sarebbero una decina decina di esponenti del gruppo Misto, tre senatori di Forza Italia, i tre dell’Udc e, pare, "alcuni senatori renziani" (tre o quattro): il calcolo porta a 11, forse anche di più (14-15). Un numero sufficiente per compensare l'uscita di Iv a Palazzo Madama. Il Colle per ora mantiene il riserbo, ma sembrerebbe intenzionato a benedire un eventuale 'Conte ter' solo con voti certi e un nuovo gruppo politico. Impervia la strada che porta a esecutivi a guida Dem e ancor di più l'ipotesi di un governissimo con Draghi. Dovessero fallire tutti i tentativi, ecco che Mattarella non avrebbe alternative al governo tecnico (si parla di Cartabia premier) per traghettare il Paese verso nuove elezioni.