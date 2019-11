Roma, 18 novembre 2019 - Che cosa è stata Tangentopoli?

Stefania Craxi guarda dritto negli occhi e accusa: «Un grande attacco al primato della politica, sostenuto e voluto dal potere della finanza internazionale».

A quali ambienti si riferisce?

«Io li definisco come massoneria finanziaria, ma comunque parlo di quegli ambienti, di stampo sicuramente anche americano, che hanno operato in quella brutta vicenda per contribuire alla caduta del sistema politico e dunque alla caduta di Craxi».

E la magistratura, l’industria e la finanza italiane, la sinistra, il Pds, che ruolo hanno avuto?

«Non parlo della magistratura che è stata uno strumento, fatta spesso di controfigure utilizzate e dopo scaricate: come Antonio Di Pietro e lo stesso Borrelli, che ha finito la sua parabola di vita in totale solitudine. Voglio citare, invece, le forze che si sono messe al servizio di quel golpe mediatico-giudiziario: le grandi famiglie industriali, che non a caso erano anche proprietarie dei giornali, e il Partito comunista, che al posto della via del socialismo riformista e democratico sceglie la via giudiziaria al potere. Pagandone le conseguenze e facendone pagare le conseguenze a tutti».

Qualcuno, però, come Staino, si è pentito di aver gioito per la gogna verso Craxi.

«Non che a sinistra non ci siano persone intellettualmente oneste, come Staino, posso aggiungere Sansonetti e altri: ma non sono molti, non hanno gran voce e non parlano per la sinistra».

Stefania Craxi: "Mio padre, vita e morte per la politica"

Dal cappio del leghista Orsenigo a oggi la Lega sembra aver fatto i conti con suo padre?

«Un gesto che diede e dà tutta l’idea del clima di terrore e di caccia alle streghe di quel tempo violento e barbaro. Ma Matteo Salvini ha detto recentemente: “Ho combattuto Craxi da ragazzino, ma con questi c’è un abisso“. Lo stesso Umberto Bossi ha parlato di mio padre come di “uno statista“. Giancarlo Giorgetti lo ha collocato nel suo Pantheon ideale e, pare, voglia venire a Hammamet a gennaio prossimo per il ventennale della morte. Insomma, con fatica, la verità si fa strada. Nel centro-destra, magari con differenti gradazioni, ma i conti con Craxi li hanno fatti. A sinistra no».



Come ricorda le monetine all’uscita del Raphael contro suo padre?

«Ero incinta della mia ultima figlia, che mi renderà nonna. Vivevo una gravidanza difficile e mi avevano allettato. Ero a Milano con grande dispiacere perché avrei voluto essere vicino a lui. Vedo questa scena al telegiornale. A sera mi chiama mio padre e mi trova un po’ storta e angosciata. Mi disse: “Ricordati una cosa, una Craxi non piange“. Io negli anni gli ho disobbedito e ho continuato a farlo. Ma mi avvalgo della facoltà di essere femmina».

Un altro vessillo giustizialista di quegli anni rinvia al famigerato Tesoro di Craxi: mai visto?

«Sfido chiunque a tirare fuori qualsiasi cosa sul punto. Trovino nella vita quotidiana della mia famiglia, di mia madre, di mio fratello, un segno di ricchezza, di lusso, trovino un segno che non fosse quello della vita di una normalissima famiglia borghese italiana di quegli anni».

L’amicizia di Silvio Berlusconi con suo padre era antica. Si è mantenuta fino alla fine?

«Berlusconi non ha mai rinnegato la sua amicizia con Craxi. Diciamo che io lo avrei voluto un po’ più presente nell’esilio di mio padre. Gliel’ho anche detto».

E lui?

«Erano momenti complicati».

A proposito di momenti compli cati, che voleva dire chiamarsi Craxi negli anni Novanta?

«Era molto difficile chiamarsi Craxi. Abbiamo vissuto molto male. La gente attraversava a volte la strada per non salutarmi. C’era chi non voleva darci in affitto la casa quando sapeva che c’ero io. O le banche che chiedevano il rientro dei fidi. Per non dire che non ci invitavano più a cena o a casa quando sapevano che c’ero anche io: poco male per questo. Però l’angoscia di avere tre figli piccoli da mantenere, la paura di perdere il lavoro o che l’azienda fallisse, quella l’abbiamo vissuta con grande sofferenza in quegli anni».

Si poteva salvare suo padre?

«Craxi è morto a 65 anni. Diabetico. Durante un’operazione molto complicata. Con i mezzi che avevano, con l’equipe che non conosceva l’ospedale, tutto era molto difficile».

Come è stato il vostro ultimo incontro?

«Erano le sue ultime ore, guardava in tv il telegiornale italiano. E parlava di politica: diceva, l’Italia, l’Italia. Mandò a dire a Ugo Intini non bisogna andare con i comunisti. Parlava al telefono con Valter De Ninno. Mio padre ha dedicato tutta la sua vita, anche gli ultimi istanti, anche negli errori che ha fatto, al suo Paese. Non c’è mai stato niente, neanche la sua salute, che venisse prima della sua Patria».