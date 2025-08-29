Crack FdI denuncia Lepore

L’avevano promesso e per passare dalle parole ai fatti non c’è voluto molto. Ieri di buon mattino il senatore Marco Lisei e l’europarlamentare Stefano Cavedagna, meloniani di ferro e bolognesi doc, sono andati in caserma dai carabinieri a Bologna per presentare denuncia contro il Comune e la sua iniziativa di distribuire gratis pipette in alluminio per consumare il crack. Circa 300, acquistate con una spesa di 3.500 euro, da consegnare ai tossicodipendenti direttamente in strada, in modo che vengano intercettati dagli operatori dei servizi sociali, o in un centro specializzato già operativo. L’obiettivo è quello di "contenere il danno", riducendo cioè il rischio di infezioni, trasmissione di malattie, contagi da virus e altre complicazioni in cui incorrono gli assuntori. Assuntori arrivati a oltre 500 nel 2025, contando quelli in carico al Sert dell’Asl bolognese, secondo gli ultimi dati.

"Chiediamo alle autorità di intervenire per verificare le ipotesi di istigazione a delinquere e favoreggiamento dell’uso di sostanze stupefacenti – puntualizzano Cavedagna e Lisei –. Abbiamo chiesto anche il sequestro preventivo degli strumenti per interrompere sul nascere l’ipotetica commissione dei reati. Mentre Giorgia Meloni, al Meeting di Rimini, ha ribadito con chiarezza l’impegno di FdI e del governo nella lotta contro ogni forma di droga e nella prevenzione del consumo, c’è chi finisce per aiutare gli spacciatori e i consumatori". Sferzata anche dalla deputata meloniana Naike Gruppioni: "La droga è una piaga da combattere e non da assecondare, eppure sembra che a una certa sinistra, in particolare al sindaco di Bologna, questa emergenza non appaia tale. Come donna e cittadina non posso che esprimere profonda preoccupazione: da madre, figlia o semplicemente parte della comunità so quanto la fragilità di tanti giovani e famiglie rischi di essere aggravata da scelte politiche che sembrano arrendersi al degrado".

L’iniziativa era già stata messa in campo a Palermo, ma a Bologna la polemica non accenna a placarsi. Se Valentina Castaldini, consigliera di Forza Italia per l’Emilia-Romagna, chiede urgentemente alla Regione "un’udienza conoscitiva sul fenomeno del crescente consumo di crack", anche per capire se "il terzo settore e tutti gli attori coinvolti stanno operando in rete", il capogruppo della Lega in Comune Matteo Di Benedetto lancia una petizione online su Change.it per chiedere al sindaco Matteo Lepore di "fare un passo indietro", annunciando anche "un esposto in procura e al prefetto".

Il centrosinistra non ci sta e rivendica la legittimità dell’iniziativa, a partire dalla "base scientifica di dati" su cui si poggia. Per Andrea De Maria, deputato del Pd, quella del centrodestra è "una polemica infondata, strumentale e inaccettabile": "Si tratta di un’iniziativa opportuna e corretta, volta a contrastare le dipendenze – sottolinea il dem –. Invece di polemiche inutili, servirebbe l’ unità di tutte le forze politiche per combattere il traffico di droga con tutte le iniziative utili". Anche l’ex sindaco di Bologna Virginio Merola, oggi a sua volta deputato, prende parola: "Si chiama ‘riduzione del danno’, se ne facciano una ragione: è prevista addirittura nei livelli essenziali di assistenza del ministero della Salute, ma questa destra preferisce abbaiare senza contenuti. Dire che il Comune incentiva la droga è falso e vergognoso. Bologna rimane una città dove ci si prende cura delle persone". Il botta e risposta non si placa.