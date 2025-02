Consulta, chi sono i quattro giudici eletti dal Parlamento

Roma, 13 febbraio 2025 – Il Parlamento, dopo una lunga trattativa sui nomi, ha eletto i 4 giudici della Corte costituzionale.

Cos’è la corte costituzionale

Per dirla con parole semplici la Corte costituzionale è l’organismo deputato a valutare la costituzionalità (cioè la non violazione dei principi fissati dalla Costituzione) nelle decisioni (leggi, ma anche ad esempio i Referendum) prese dalla politica.

Da chi è composta

La Corte costituzionale è composta di 15 giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

Chi sono gli eletti

Dopo lunghe trattative e consultazioni (e anche contrasti fra maggioranza e opposizione) la quadra in Parlamento è stata trovata intorno ai nomi di: Francesco Saverio Marini, Massimo Luciani, Maria Alessandra Sandulli, Roberto Cassinelli. Ma chi sono?

Francesco Saverio Marini è professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico del Dipartimento di Giurisprudenza dell’ Università degli Studi di Roma “Tor Vergata ”, della quale è “Prorettore per gli affari giuridici”. Componente e vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti. Dal 2005 svolge attività professionale in qualità di avvocato cassazionista , patrocinando dinanzi alle giurisdizioni superiori. Specializzato in diritto costituzionale, amministrativo e pubblico, si occupa di consulenza e contenziosi davanti agli organi di giustizia amministrativa in ogni settore.

è professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico del Dipartimento di Giurisprudenza dell’ ”, della quale è “Prorettore per gli affari giuridici”. Componente e vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti. Dal 2005 svolge attività professionale in qualità di , patrocinando dinanzi alle giurisdizioni superiori. Specializzato in diritto costituzionale, amministrativo e pubblico, si occupa di consulenza e contenziosi davanti agli organi di giustizia amministrativa in ogni settore. Massimo Luciani è professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università degli Studi di Roma, “La Sapienza” . E’ stato Presidente dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti per il triennio 2015-2018. E’ avvocato , del Foro di Roma, abilitato al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori (esercita attività professionale, in particolare, ma non esclusivamente, nei settori del diritto costituzionale, del diritto regionale, del diritto amministrativo, del diritto previdenziale delle categorie libero-professionali).

è professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di Giurisprudenza dell’ . E’ stato Presidente dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti per il triennio 2015-2018. E’ , del Foro di Roma, abilitato al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori (esercita attività professionale, in particolare, ma non esclusivamente, nei settori del diritto costituzionale, del diritto regionale, del diritto amministrativo, del diritto previdenziale delle categorie libero-professionali). Maria Alessandra Sandulli è nata a Napoli nel 1956. Figlia e allieva del Professor Aldo Sandulli, ne ha continuato la tradizione nell’insegnamento universitario e nell’attività scientifica e professionale. Ordinario di Diritto Amministrativo, è titolare degli insegnamenti Diritto Amministrativo e Giustizia amministrativa presso l’Università degli Studi Roma Tre . Presso la stessa Università, dal 2017 al 2020 ha anche coperto l’insegnamento di Diritto Sanitario. È coordinatore nazionale delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali e Direttore della SSPL dell’Università Roma Tre. È componente del consiglio direttivo dell’Alta Scuola dell’Amministrazione (ASA3), istituita presso l’Università Roma Tre.

è nata a Napoli nel 1956. Figlia e allieva del Professor Aldo Sandulli, ne ha continuato la tradizione nell’insegnamento universitario e nell’attività scientifica e professionale. Ordinario di Diritto Amministrativo, è titolare degli insegnamenti Diritto Amministrativo e Giustizia amministrativa presso . Presso la stessa Università, dal 2017 al 2020 ha anche coperto l’insegnamento di Diritto Sanitario. È delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali e Direttore della SSPL dell’Università Roma Tre. È dell’Alta Scuola dell’Amministrazione (ASA3), istituita presso l’Università Roma Tre. Nato a Genova nel gennaio del 1956 , Roberto Cassinelli è stato un parlamentare italiano eletto nelle file del centrodestra. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano. Allievo del professore Franco Bonelli, esercita da oltre trent'anni la libera professione di avvocato, è patrocinante presso la Suprema Corte di Cassazione ed è stato per due mandati consigliere dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Genova.

L’intesa

Su questi nomi i gruppi parlamentari hanno trovato un’intesa necessaria perché per l’elezione dei componenti della Corte costituzionale è necessaria una maggioranza qualificata dei tre quinti del Parlamento che vota in seduta comune (Camera e Senato insieme).

Il risultato

Fumata bianca per l'elezione dei quattro giudici della Corte Costituzionale di nomina parlamentare. Nella votazione di oggi hanno ottenuto almeno i tre quinti dei voti: