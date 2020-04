Roima, 20 aprile 2020 - Si apre un altro fronte in vista della fase 2 e riguarda le elezioni amministrative (regionali e comunali) e il referendum sul taglio dei parlamentari. E ancora una volta è scontro tra alcune regioni e governo. Oggi infatti il consiglio dei ministri ha dato l'ok allo slittamento delle amministrative in autunno (finestra tra metà settembre e metà dicembre) stringendo quindi la finestra e togliendo dal tappeto l'ipotesi luglio. Quattro Regioni, Puglia, Veneto, Liguria e Campania sono allora tornate alla carica chiedendo di votare in estate.

Il consiglio dei ministri

In particolare le regioni interessate dal voto sono Liguria, Toscana, Puglia, Marche, Campania e Veneto. I relativi consigli regionali sono prorogati fino al 31 agosto. I comuni sono 1.137, di cui 18 capoluoghi di provincia. Tra le città al voto Venezia, Reggio Calabria, Trento, Bolzano, Arezzo e Viareggio. Al termine del Cdm, il ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà ha detto: "Oggi in Consiglio dei ministri abbiamo deciso di rinviare le elezioni regionali per permettere la partecipazione democratica. Ipotizziamo un eventuale election day tra settembre e ottobre per risparmiare in termini di tempo e risorse".

Le Regioni alla carica

Il tempo di leggere le dichiarazioni ed è arrivato un comunicato nel quale Puglia, Campania, Veneto e Liguria chiedono il voto in estate: "Ribadiamo la necessità di garantire agli elettori l'inalienabile diritto a esprimersi nei tempi più rapidi possibili, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia. Pertanto, ritenendo, per quanto è possibile prevedere oggi, che l'estate sia la stagione più sicura dal punto di vista epidemiologico, ribadiamo la necessità di allargare la finestra di voto, come da noi richiesto, al mese di luglio". Così i presidenti di Liguria Giovanni Toti, Campania Vincenzo De Luca, Puglia Michele Emiliano e Veneto Luca Zaia.

"Sulla finestra di luglio c'era stato un esito positivo dopo un consulto con molte delle Regioni che andranno al voto. Spiace che il Governo abbia approvato un diverso Decreto senza ulteriore confronto», dicono i quattro governatori. «In ogni caso è comune intendimento delle nostre Regioni convocare i cittadini al voto nella prima data utile consentita dal provvedimento del Governo", scrivono i 4 governatori