Roma, 11 aprile 2020 – In un momento in cui l’Italia chiede risposte per arginare la crisi causata dal Coronavirus, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri al Tg3 prova a dare. “So che in queste ore all’Inps si sta lavorando, si stanno erogando i 600 euro che dovrebbero essere erogati tutti entro la prossima settimana”. Aggiungendo, poi, che “la prossima tranche, quella per il mese di aprile sarà erogata più rapidamente e sarà più consistente”.

Qui il bollettino dell'11 aprile

Il ministro ha promesso che il governo darà “risposte adeguate perché nessuno deve perdere il lavoro per il Coronavirus, tutte le imprese devono avere la liquidità necessaria e tutte le persone devono disporre di un reddito sufficiente”.

Inevitabile una battuta sulla questione europea: ''Abbiamo sempre detto che il Mes non ha la dimensione adeguata per mettere in campo risorse necessarie, tra 1 e 1,5 trilioni''. ''Ci stiamo concentrando sugli eurobond e sul fondo per la rinasciata dell'Europa, abbiamo detto che non abbiamo bisogno del Mes, ma ci siamo impegnati perché offra a tutti i paesi che ne faranno richiesta, c'erano molti paesi interessati, delle risorse senza nessuna condizionalità''.

