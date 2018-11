Corleone (Palermo), 26 novembre 2018 - A Corleone, per le elezioni comunali, sono andati a votare 6611 elettori su 10814, il 61,13%. A Palazzo Adriano ha votato qualcuno in più: il 68,53% degli elettori. I due comuni erano stati sciolti per mafia.

I seggi si sono chiusi alle 23 di ieri sera e subito sono cominciate le operazioni di spoglio delle schede.

Bufera in casa M5S a Corleone, Di Maio sconfessa candidato sindaco

IL CASO CORLEONE - Evidentemente la polemica delle ultime ore non ha invogliato gli elettori a presentarsi in massa alle urne per la scelta del sindaco e dei consiglieri comunali di Corleone, il comune sciolto per mafia nel 2016.

Venerdì il vicepremier Luigi Di Maio avrebbe dovuto recarsi a Corleone per sostenere il candidato a sindaco del M5S Maurizio Pascucci, un toscano che da 14 anni vive in Sicilia e che prima dell'arrivo del leader pentastellato aveva postato su Facebook una foto che lo ritraeva con il marito di una nipote di Bernardo Provenzano.

L'idea di Pascucci - condivisa con altri esponenti del M5S come il deputato Giuseppe Chiazzese - era quella di tentare l'apertura di un dialogo con i parenti dei mafiosi che avessero preso le distanze dai propri familiari. Operazione bocciata senza appello dal capo politico del M5S, che ha cancellato la visita, ha annunciato l'espulsione di Pascucci e la sottrazione del simbolo a chiunque dovesse risultare eletto nella sua lista.

LA CURIOSITA' - E' prestissimo per anticipare i risultati, ma nella sezione distaccata della frazione di Ficuzza, la numero 12, di Corleone Maurizio Pascucci è in testa: ha ottenuto 39 voti, Nicolò Nicolosi 28 e Salvatore Saporito 2. Hanno votato 69 persone su 98.



Alla competizione elettorale partecipano altri due candidati sostenuti da liste civiche: per il centrodestra Nicolò Nicolosi, politico di lungo corso - ex Dc, è stato sindaco di Corleone dal 2002 al 2007, più volte deputato regionale e per una legislatura parlamento nazionale - e il Pd Salvatore Saporito.

PALAZZO ADRIANO - Nel paese, duemila abitanti, i candidati sono Nicolò Granà e Giuseppe Alessi, sostenuti da liste civiche. Nell'altro Comune sciolto per mafia, Borgetto, il turno delle amministrative è stato rimandato dopo la proroga del commissariamento decisa dal governo nazionale.