Roma, 9 giugno 2021 - Adolfo Urso è il nuovo presidente del Copasir. Il senatore di Fratelli d'Italia è stato eletto con 7 voti (ne servivano sei) e una scheda bianca. A suo favore si sono espressi i tre membri del M5s (Federica Dieni, Maurizio Cattoi e Francesco Castiello), i due di Forza Italia (Claudio Fazzone ed Elio Vito) e quello di Italia Viva (Ernesto Magorno).

Assenti i due parlamentari della Lega, l'ex presidente Raffaele Volpi e Paolo Arrigoni, che si erano dimessi nelle settimane scorse. Questa mattina il leader della Carroccio, Matteo Salvini, aveva detto che "l'attuale Copasir non risponde ai criteri di legge previsti dalla legge" e che "può andare avanti anche senza il nostro contributo". "Non è un problema di partito, io auguro buon lavoro a chiunque verrà nominato presidente ma a differenza di altri che si dimettono solo sulla carta quando la Lega annuncia dimissioni per motivi di principio, legati a norme di legge non rispettate, le mantiene", aveva aggiunto.

Urso era già stato vice presidente del Comitato di controllo dei servizi italiani. A lui sono giunte le congratulazioni e l'augurio di buon lavoro da parte di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.