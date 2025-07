Conte tentato dalle primarie

"La novità sembra essere la svolta garantista sul caso Ricci e che Conte guarda sempre più alla primarie in vista delle politiche". Le indiscrezioni marinare interne al Movimento confermano quel che è già sotto gli occhi degli osservatori: salvo sorprese in occasione degli interrogatori del 30 luglio, il leader dei 5 stelle sarebbe orientato a dare il via libera alla candidatura nelle Marche dell’ex sindaco dem di Pesaro Matteo Ricci, già ribattezzata dalla segretaria Elly Schlein. Anche, e soprattutto, per preservare il quadro di alleanze per le regionali del campo largo che include la fondamentale candidatura in Campania dell’ex presidente pentastellato della Camera Roberto Fico.

Guadagnare il governo campano, dopo quello della Sardegna ad Alessandra Todde, è considerato fondamentale per radicare i 5 stelle a livello locale e dare una prospettiva di lungo corso al partito, che anche grazie all’ex premier sta consolidando il proprio radicamento nel Mezzogiorno. Non è un mistero, infatti, che rispetto al Pd il Movimento abbia sempre scontato la capacità di insediamento e ancor più di governo, col relativo consenso, a livello locale. Aspetti effettivamente essenziali per giocare l’eventuale partita delle primarie per la premiership, che Conte si reputa in grado di contendere a Schlein sia in virtù dei sondaggi che della maggiore capacità di far saltare i nervi alla premier Meloni.

La partita dell’insediamento locale, mai esente da profili clientelari, non è però immune da contraddizioni. E il primo a sollevarle è il potente governatore uscente della Campania Vincenzo De Luca. Dopo aver sostanzialmente acconsentito lunedì sera alla candidatura di Fico alla presenza di Conte e Schlein in cambio di una rappresentanza in giunta e di garanzie per il figlio deputato Piero, il pirotecnico governatore è tornato a contestare la scelta dell’ex presidente della Camera insieme a tutto il pacchetto di candidature, a cominciare dagli eurodeputati dem Ricci e Antonio Decaro in Puglia. Mossa non estemporanea nell’intento di rimettere in discussione perlomeno il nome di Fico, dato che era circolato anche quello dell’ex ministro dell’ambiente Sergio Costa.

Il viceré campano, per quanto gli si stia riducendo il consenso sotto i piedi in ragione del fatto che non sarà rieletto, non parla a vanvera. Oltre a polemizzare con la scelta di Fico, mette infatti indirettamente in guardia Conte rispetto all’indulgenza sulle questioni giudiziarie e al lassismo sulla scelta dei candidati. Senza contare che se Ricci venisse rinviato a giudizio, prima o dopo il voto, a norma di statuto del Pd dovrebbe dimettersi.

Per i 5 stelle non dunque è affatto indolore dare il via libera all’eurodeputato dem, anche se lo faranno. E per l’ex premier, che certo vuole insediare il movimento a livello locale, è men che mai facile farlo a scapito dei consensi fondamentali sulla questione morale e il pacifismo che – come dimostra la campagna di stampa dell’organo di riferimento – gli sono indispensabili in vista delle politiche.

A fronte di sondaggi che danno il Pd non molto sopra il 21 e i 5 stelle al 14%, l’assillo di Conte attiene appunto a quale sia il profitto delle alleanze di governo manovrate con lo stesso spirito doroteo dimostrato da Schlein in rapporto ai potentati, e quanto invece converrebbe tenere alta la bandiera dell’alterità nell’ottica di eventuali primarie, che sarebbero più che mai motivate nel caso di riforma elettorale che preveda alleanze a livello nazionale e indicazione del premier. Ma nel quadro dell’incontrastato restringimento elitario della partecipazione a Conte conviene patteggiare.